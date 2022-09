La Citroën DS5 sera dévoilée le 18 avril

A l'aube du Salon de Shanghai 2011, la Citroën DS5 publie sa première photo. Le teaser évoque le futur crossover luxe de la marque, présenté sur Facebook en avant-première.

L'inédit Citroën DS5 est à 5 jours de sa présentation, le 18 avril à 10h45. Et ce sur Facebook !

Primeur au Web !

Signe des temps, ce nouveau modèle sera visible sur Facebook avant sa présentation physique au Salon de Shanghai le lendemain. A 10h45 le lundi 18 avril, le réseau social sera l'hôte de l'avant-première de la Citroën DS5.

Design spectacle

La DS3 fut un pied de nez à la MINI avec son look « anti-rétro », et qui a séduit déjà plus de 80.000 commandes en un an. La DS4 est une compacte originale, à l'allure premium et surélevée. Le Citroën DS5 sera un grand crossover, mélange des genres, aux lignes avant-gardistes, paré de chromes et au profil élancé.

Une version hybride ?

Le Citroën DS5 héritera de motorisation relativement puissantes, culminant on l'espère avec le 3.0 litres V6 HDi de 240 chevaux en diesel, et démarrant en essence 1.6 THP 156 chevaux. Une version diesel-électricité Hybrid4 serait au programme, mais pas avant 2013.

Lancement en 2012 ?

Les retards se sont succédé pour ce crossover tant attendu. Initialement prévu pour le milieu de l'année 2011, il se pourrait que la date de commercialisation soir repoussée plus tard, avec des livraisons à partir de tout début 2012. Les commandes seront-elles opérationnelles dans l'automne.

Patience donc, ce tout nouveau modèle dévoilera ses galbes dans 5 jours. On est impatients de la découvrir !