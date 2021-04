Citroën Technospace Concept 2013 : vision du futur C4 Picasso

Ce concept-car Citroën révélé au Salon de Genève n'en a que le nom car ce "Technospace" n'est en réalité que le nouveau C4 Picasso, disponible à l'automne prochain.

Le Citroën Technospace Concept affichera à Genève les lignes du nouveau C4 Picasso 2013.



Pas définitif ?

Aux dernières photos scoop vu ça et là sur divers sites avec un C4 Picasso sans camouflage, nous nous attendions à ce que Citroën le présente rapidement comme tel. Le monospace compact est bien là, or surprise, c'est le concept Technospace qui est préféré. En réalité, la marque française déguise sa nouveauté avec une couleur spéciale pour ne le révéler officiellement que plus tard, soit à Shanghaï en avril, soit à Francfort en septembre.



Oeuf au plat

Le premier Picasso (Xsara) de 1999 adoptait une forme ovoïde assumée, puis moins prononcée sur la génération C4 Picasso de 2007. La prochaine version sera proche de l'actuelle, mais enlèvera le thème de l'ovale, pour accueillir une ceinture de caisse plate, plus de muscles, un nouveau décrochage de vitre et surtout un capot plus haut. Le curieux visage aux phares situés bas, à l'image d'un Juke, feront l'originalité de ce C4 Picasso nouvelle génération. La partie arrière, aux feux horizontaux à effet 3D - comme sur la DS3 Cabrio - suggère une large ouverture de coffre.



Plus court !

Selon les premières informations en fuite, la longueur de ce Technospace Concept est de 4,43 mètres, soit 4 cm de moins que l'actuel C4 Picasso. La largeur est identique (1,83 mètre) mais la hauteur est sensiblement réduite, passant de 1,68 à 1,61 mètre. Mais le coffre ne sera pas pénalisé puisque sont promis 537 litres, soit 37 de plus qu'aujourd'hui. techniqueemnt, la base technique sera la toute nouvelle plate-forme EMP2, partagée avec la future Peugeot 308.



Le Citroën Technospace Concept sera officialisé dans quelques heures (jours ?), et présenté en avant-première mondiale au Salon de Genève 2013, le 5 mars.