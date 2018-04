Consommation / Un Parisien garde un ticket de parking pendant un an et prend le tarif

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Curieux de connaître les tarifs pratiqués par les parkings privés à Paris, un internaute a conservé son ticket pendant un an. Et le résultat a fait mal.

Se garer à Paris, ça fait mal au porte-monnaie

Combien ça coûte réellement de se garer dans un parking privé à Paris ? Un internaute du nom de Damien Mescudi, un spécialiste des médias sociaux qui s'était fait connaître sur la Toile l'année dernière pour avoir réalisé un CV à partir de vidéos Youtube, a testé un moyen grandeur nature de se rendre compte de l'importance d'une telle dépense.

Le jeune homme est donc allé se garer dans le parking privé d'une célèbre enseigne de supermarché à l'aide d'une voiture Autolib, le service de location et autopartage automobile de Paris et sa région, avant de conserver pendant un an son ticket de parking (la station Autolib était située dans le parking même).

La note a donc été salée : un an de parking privé coûte 10 000 euros à un usager selon ce que montre sa vidéo (rien ne prouve une falsification de la dite vidéo). Un montant qui correspond aux prix d'entrées d'un véhicule neuf chez certaines marques.