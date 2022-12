Conti Safety Days 2010 : journée plaisir et sécurité à la Ferté-Gaucher

Les Conti Safety Days furent organisés le weekend dernier. Continental et l'agence Tribeca ont invité des bloggeurs à l'évènement, avec la sortie des nouveaux pneumatiques ContiSportContact 5P.

Ces Conti Safety Days eurent lieu sur le cicruit de la Ferté-Gaucher, pour une journée sous le signe de la sécurité, et du plaisir...



Les bolides du jour

Voici la liste de nos véhicules passées entre nos mains : Renault Mégane RS (traction avant, 2.0 litres 4 cyl. 250 ch), Porsche Cayman S (propulsion, 3.5 litres V6 320 ch), BMW Z4 sDrive35i (propulsion, 3.0 litres 6 cyl. 306 ch), nouvelle BMW Z4 sDrive35is (propulsion, 3.0 litres bi-turbo 6 cyl. 340 ch) et nouvelle Audi TT RS Roadster (transmission intégrale, 2.5 5 cyl. 340 ch) et Audi S4 (transmission intégrale, 3.0 litres V6 333 ch).



Les pneus

Le produit phare de ces Conti Safety Days était les pneus ContiSportContact 5P, remplaçant les Sport 3 vieux de 4 ans. Sans aller dans l'approche théorique, les efforts ont été réalisés sur tous les points, l'objectif étant la polyvalence et l'amélioration principale fut celle de la précision de direction.







Les ateliers

Le matin, ce fut l'atelier « Test Track », en compagnie de Nicolas Bernardi et André Rey, où nous avons conduit 4 véhicules sur une portion du circuit, chacun ayant un monte différente de pneus. L'après-midi, détente sur le Batak (instrument testant les réflexes), slaloms et freinages d'urgence sur surface mouillée, avec Nicolas Navarro et Franck Fournereau.



Les impressions

Nous avons pu constater les performances des pneus, vraiment efficaces sur tous les points. L'occasion fut aussi de protifer de belles machines sur le circuit de la Ferté-Gaucher (Seine et Marne), un nouveau tracé de 3,6 km à 1 heure et demi de Paris.



En résumé, une belle journée, de magnifiques voitures, une bonne ambiance et un accueil parfait ! Merci à Continental et Tribeca !