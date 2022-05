Cure de jouvance pour la Skoda Octavia

Après le "lifting" de la Superb, c'est au tour de la Skoda Octavia de passer sous le bistouri. Un remodelage soigné, et toujours un rapport qualité/prix des plus concurrentiels.

Cure de jouvence pour le fer de lance commercial de la marque au totem indien. Côté face, un museau complètement remodelé, où la calandre, plus légère qu'auparavant, est bordée d'un cadre chromé redessiné. Sous le bouclier, lui aussi retravaillé, les antibrouillards, installés très à l'extérieur, sont dorénavant dotés des fonctions d'éclairage diurne et d'angle. Enfin, les nouveaux rétroviseurs intègrent des rappels de clignotants supplémentaires. À l'arrière, l'Octavia adopte de nouveaux feux, mais conserve leur dessin caractéristique en forme de «C». À l'intérieur, l'Octavia évolue également. Son habitacle apparaît plus cossu et plus accueillant, au bénéfice évident d'un confort en hausse.



L'espace dévolu aux passagers arrière ainsi que le volume du coffre variant de 560 à 1.420 l figurent toujours parmi les qualités majeures du modèle. Et la variante Combi va jusqu'à offrir 1.620 l tous sièges rabattus. Une référence dans le segment. Si l'Octavia repose toujours sur la plate-forme de la «vieille» GolfV, elle recourt cependant aux dernières générations de moteur turbo à essence. Quant à l'offre Diesel, elle reste inchangée, l'injecteur-pompe continue de régner en maître sur le 2.0 TDI 140, tandis que la gamme se complète, encore et toujours, de l'éternel 1.9 TDI de 105 ch. De vous à moi, vivement la venue de la rampe commune pour tous.

Pas facile de donner un coup de jeune à un modèle qui marche encore très bien commercialement. Pourtant, avec cette Octavia restylée, Skoda a su conserver cette philosophie à laquelle il s'accroche et dont il fait un de ses arguments majeurs: proposer des voitures très spacieuses, très bien finies et fonctionnelles, pour un rapport qualité / prix des plus concurrentiels. Dès lors, pourquoi vouloir payer davantage?

