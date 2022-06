Dakar 2012 - 3è étape : Peterhansel et Coma perdent la tête !

Il ne faisait pas bon être leader au général lors de la 3è étape du Dakar 2012. Chez les autos, Peterhansel a connu une journée galère, et a dû abandonner la tête du classement à son coéquipier Holowczyc. En moto, Cyril Despres profite d'une erreur de Marc Coma pour prendre les commandes du général.

Nouveaux leaders au classement général après la 3è étape : Holowczyc est en tête chez les autos, et Despres mène en moto.



Peterhansel, un jour sans



C'est à croire que le sort s'est acharné sur Stéphane Peterhansel ! Le pilote Mini, en tête du général au départ de la 3è étape entre San Rafael et San Juan, a été victime d'une première, puis d'une seconde crevaison. Le Français finit l'étape à la 6è place, à 6'23'' du vainqueur, l'Espagnol Nani Roma (Mini).





Mauvaise route pour Marc Coma



En moto, C'est le Français Cyril Despres qui enlève la 3è étape de ce Dakar 2012. Le pilote KTM a pu profiter d'une erreur de Marc Coma. L'Espagnol s'est effectivement trompé de route à mi-parcours, en empruntant la piste dédiée aux concurrents... autos ! A l'arrivée, Coma se classe 6è, avec 13'04'' de retard sur Despres.





Du changement au général



En autos, Holowczyc (Mini), 2ème de l'étape, prend la tête du classement général. Il devance de 54'' l'Américain Robby Gordon (Hummer), et le Sud-Africain Giniel de Villiers (Toyota) d' 1'40'' . En motos, Cyril Despres (KTM), vainqueur de l'étape, reprend la tête, avec 10'12'' d'avance sur Marc Coma. Le Français David Casteu (Yamaha) est 3è, à plus de 17' du leader.



La 4è étape du Dakar 2012 emmènera les concurrents de San Juan à Chilecito, dans une étape encore 100% argentine. 326km de spéciale sont au programme.