Dakar 2012 - 8ème étape : Roma se place, Despres chute

Coup de théâtre en moto lors de la 8èmé étape du Dakar 2012 ! Cyril Despres a perdu plus de 10 minutes sur Marc Coma après une chute. Le Français perd la tête du général. En auto, l'Espagnol Nani Roma remporte l'étape, Stéphane Peterhansel est toujours leader.

Changement de leader en moto après la 8ème étape du Dakar. Cyril Despres est désormais devancé par Marc Coma. En auto, pas de changement au général



Spectaculaire chute pour Despres



Cyril Despres se souviendra de cette 8ème étape du Dakar 2012 reliant Copiapo à Antofagasta. Au 11ème km, le Français (KTM) chute ne voit pas un rio boueux, et s'embourbe lourdement, après être passé au-dessus de sa moto, plantée dans le sol. Presque 10 minutes de perdues pour Despres, ce qui permet à Marc Coma (KTM) de remporter l'étape. Son temps final sera finalement corrigé par la direction de course.





Deuxième victoire pour Nani Roma



Déjà vainqueur de la 3ème étape, Nani Roma (Mini) s'est emparé de la 8ème étape. Mais ce fut juste ! Car l'Américain Robby Gordon (Hummer), arrivé avant Roma, a longtemps cru décrocher sa 1ère victoire sur ce Dakar 2012. Mais quand l'Espagnol passe à son tour la ligne d'arrivée, la sanction tombe : Roma 1er, et Gordon 2ème pour un écart de... 5'' !





Ca bouge en moto



En catégorie auto, pas de bouleversement du classement général. Le Français Stéphane Peterhansel (Mini), 4ème de l'étape, est toujours leader. Il compte 7'36'' d'avance sur Robby Gordon et 7'48'' sur Holowczyc (Mini). Nani Roma est 4ème. Chez les motards, la chute de Cyril Despres lui fait non seulement perdre l'étape, mais aussi la tête du général. Marc Coma mène, avec une avance d'1'26'' sur Cyril Despres. Le Portugais Rodrigues (Yamaha), 3ème, pointe à pus de 49'.



La 9ème étape de ce Dakar 2012 s'annonce longue pour les concurrents : 556km de spéciale entre Antofagasta et Iquique.