Dakar 2016 : nouvel accident mortel, Carlos Sainz s’impose dans une étape 9 raccourcie

Un convoi ramenant la voiture de Lionel Baud, déjà impliqué dans l’accident mortel de samedi, a été victime d’un nouveau drame, tandis que l’étape réduite a profité à Sainz (Peugeot) reprenant la tête en catégorie auto.

L’étape 9 devient la plus sombre de ce Dakar 2016 ce mercredi 12 janvier. En plus d’être réduite pour cause de météo et d’une difficulté exceptionnelle, un accident a fait un nouveau mort…







Second drame

Samedi 9 janvier, la voiture de Lionel Baud percutait un homme de 63 ans isolé sur la route de l’étape 7, mort sur le coup. Après ce drame, le pilote français a décidé de se retirer du Dakar.



Mais l’épopée de baud a pris une tournure maudite ce mardi 12 janvier selon La Nacion. En route à Campana (Argentine) vers le bateau qui devait le rapatrier en France, un camion a percuté son camion d’assistance, ainsi que 5 autres voitures. Parmi les véhicules, une Peugeot 505 a été impliquée, dont le conducteur a été tué, 5 autres blessé étant à déplorer, dont un grave.



Le camion de l'assistance de Lionel Baud percuté par un camion.









Etape raccourcie, Sainz chipe la tête

En parallèle, les performances de cette étape 9 sont anecdotiques, surtout que la direction de course a arrêté les chronos au CP2, soit à 187 des 285 km du tracé. La raison communiqué sont la chaleur intense régnant sur la région de Belén (Argentine) avec plus de 35 degrés, conjuguée à des énormes difficultés de navigation.



Dans ce contexte, Carlos Sainz a tiré son épingle du jeu avec 9 minutes d’avance sur Stéphane Peterhansel, lui prenant ainsi la tête du classement général pour 7 minutes et 3 secondes. Deuxième de l’étape, Erik Van Loon est à 10 secondes sur MINI, suivi du Finlandais Mikko Hirvonen également sur MINI, à 17 secondes. Sébastien Loeb, déjà retardé de plus d'une heure mardi après être parti en tonneaux, a encore perdu 1 heure et 12 minutes ce mercredi...



En moto, Toby Price (KTM) accentue son avance au classement en remportant l’étape, prenant 7 minutes supplémentaires à Kevin Benavides (Honda), soit quasiment 25 minutes au total, et 10 minutes et demie à Stefan Sivtko (KTM) talonnant Pablo Quintanilla (Husqvarna), 3ème à 32 minutes. En quad, Pablo Copetti devance les frères Alejandro et Marcos Patronelli, toujours leaders du général avec 40 minutes sur Alexis Hernandez.



En camion, Gerard de Rooy prend encore l'avantage, avec 4 minutes sur Ton Van Genugten et 16 minutes sur Karginov, comptant ainsi 27 minutes sur Eduard Nikolaev au général et 41 minutes sur Federico Villagra.