Daniel Ricciardo réalise le meilleur temps de la première séance d’essais libres à Monaco

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Daniel Ricciardo réalise le meilleur temps de la première séance d’essais libres du grand prix de Monaco, en fin de séances. Au volant de sa Red Bull, le pilote australien a réalisé un temps de 1’12.126. Un nouveau record du circuit. Il devance Max Verstappen auteur d’un centième et demi. Une séance qui n’a pas été de tout repos pour le néerlandais qui a fait un tout droit au virage numéro un et a dû effectuer une marche arrière pour se remettre en piste. Lewis Hamilton termine la séance en troisième position à 3 centièmes et demi du meilleur temps. Joli doublé pour les Red Bull distancées pour l’instant par Mercedes et Ferrari au classement du championnat des constructeurs.









Pour la première fois, les monoplaces étaient équipée des nouveaux pneus hypersofts de Pirelli. Les pilotes ont semble-t-il tous obtenu des gains de temps notables. Les français ont réalisé des temps moyens : Romain Grosjean (Haas) termine neuvième (+1''817), Esteban Ocon (Force India), onzième(+1''874) et Pierre Gasly (Toro Rosso) 14e (+2''114)

Le grand prix de Monaco en direct sur TF1









Le grand prix de Monaco est le sixième grand prix de la saison. Lewis Hamilton, vainqueur des deux dernières courses sur Mercedes est actuellement largement en tête du championnat du monde des pilotes devant Sebastian Vettel. Le meilleur pilote de cette première séance d’essai a remporté le 15 avril dernier le grand prix de Chine à Shangaï.



Le grand prix de Monaco sera diffusé en direct ce dimanche à 15h sur TF1