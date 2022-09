Design : il imagine un supercar électrique Tesla "R45"

Khyzyl Saleem, un designer très talentueux qui propose ses études de style sur la Toile, a imaginé ce que serait un une super-sportive totalement électrique concocté par la célèbre firme d'Elon Musk, tesla Motors.

Aujourd'hui, il est impossible de parler du monde automobile sans évoquer Tesla, tant l'apport du constructeur américain est colossal en termes de voitures électriques. Mais alors que la rumeur court sur un futur roadster basé sur la prochaine Model 3 pour 2019, un amoureux de la palette graphique a imaginé ce que donnerait un supercar si la firme d'Elon Musk se penchait sur le sujet.

I#39;m a huge fan of @Teslamotors @Elonmusk. I made a Tesla Supercar rendition. pic.twitter.com/bAKBLECtLp dash; Khyzyl Saleem (@The_Kyza) 15 juin 2016

Inspirée de la Saleen S7

Notre génie du jour est connu sous le nom de Khyzyl Saleem et a proposé une étude de style très convaincante, basée sur la Saleen S7, un petit bijou dévoilé en 2000 sur le circuit de Laguna Seca en Californie et conçu à l'origine pour la compétition. La marque américaine a d'ailleurs son nom inscrit au palmarès des 24 Heures du Mans avec une magnifique victoire acquise en 2010 dans la catégorie LMGT1. S'inspirant fortement de cette silhouette sculptée, cette proposition voit une carrosserie agressive avec un faciès de Model S (avant le restylage), notamment au niveau des phares à l'avant de la calandre.

Saleen S7 Ride and Accelerations https://t.co/hxiAWx44ca dash; Danny Feder (@DannyFedder) 19 juin 2016

Tesla à toute vitesse

Simple fruit de l'imagination, ce supercar nommé « Tesla R45 » par son créateur est en tout cas très convaincant et pourrait bien passer du rêve à la réalité quand on connaît le génie des équipes d'Elon Musk. , équipé de son mode « Ludicrous Speed » (pour « Vitesse Démesurée » en est la preuve. Les chiffres ? Un 0-100 km/h aussi vif que celui de la , effectué en 3 secondes. Une performance rendu possible grâce, notamment, à une bimotorisation électrique de 700 chevaux (262 canassons à l'avant et 510 à l'arrière).

Grand Format : Tesla Model S P85D face aux Mercedes-AMG GT et Lamborghini Huracan sur circuit !

la production est envisagée avant 2020.