Design : La McLaren 720S Spider par X-Tomi Design

Dans l'univers du design, le Hongrois X-Tomi Design est une référence. Il propose régulièrement en avant-première sa vision des futurs modèles. Et pour ne pas déroger à ses habitudes, il vient de dessiner la future McLaren 720S Spider.

En attendant la présentation officielle..

Après une grosse fuite début mars, la McLaren 720S a finalement été présentée officiellement à l'occasion du Salon de Genève. La remplaçante de la McLaren 650S ne pèse que 1.286 kilos et affiche de belles performances grâce à son V8 biturbo qui développe 720 chevaux. Elle atteint ainsi la vitesse de 341 km/h et passe de 0 à 100 en 2,8 secondes.

Et comme pour la 650S avant elle, la 720S existera très prochainement en version cabriolet. En attendant le jour J, le designer hongrois X-Tomi Design a imaginé les lignes de ce futur spider.

Le résultat est magnifique et on peut supposer qu'elle utilisera le même principe que la McLaren 650S Spider, à savoir un toit en dur qui se commandera électriquement. Normalement, on devrait découvrir le véritable look de la 720S Spider en janvier 2018. Sa principale rivale sera la Ferrari 488 Spider et on hâte de pouvoir les comparer.

