Dodge Durango SRT 2017 : Puissance toute pour le grand SUV

L’énorme SUV de Dodge se transforme en colosse sportif, récupérant un gros V8 de 485 chevaux, faisant de ce Durango SRT le plus rapide 7 places du segment.

La course à la puissance ne semble pas s’arrêter de sitôt, Dodge insufflant un vent sportif sur son grand SUV Durango...

versions Hellcat de 707 chevaux, ce n’est jamais assez.

Le SUV de 5,11 mètres vient alors récupérer un moteur qui lui était inconnu, le 6,4 litres “392 ci HEMI” des deux cousines, dans sa configuration à 475 chevaux de puissance et 637 Nm de couple maximum. Cela lui donne l’opportunité de claquer le 0-100 km/h en 4,5 secondes et de passer le 400 mètres départ arrêté en moins de 13 secondes. Selon Dodge, ce Durango SRT serait le SUV 7 places le plus puissant et rapide du marché. Tout juste devant le frèreJeep Grand Cherokee SRT8 au même moteur, mais à "seulement" 465 chevaux, supérieur aux 466 ch d'une Chevrolet Corvette !

le concept Shaker...







Petit bonus pour les futurs acquéreurs, il leur sera offert une journée de conduite hautes performances sur le circuit de Bondurant, en Californie. Le prix de ce Dodge Durango SRT serait affiché à 60.000 dollars (estimation) pour les commandes ouvertes à l'automne (seulement en Amérique du Nord), la présentation en avant-première étant prévu ce jeudi 9 février au Salon de Chicago (Etats-Unis).