Ducati dévoile un Scrambler dessiné par Italia Independent

Ducati a décidé de transformer son Scrambler en objet de mode par excellence. Sous la houlette d’Italia Independent, le deux-roues de Bologne s’offre une nouvelle édition limitée sobre et classe.

Présenté au festival Art Basel de Miami, ce Ducati Scrambler se présente comme un œuvre d’art.

Moto : le style et la puissance à la sauce Ducati

Scrambler classique, l'édition dessinée par Lapo Elkann propose des accents de bronze foncé au niveau du châssis et des jantes. Le réservoir et les gardes boues sont recouverts d’un noir mat. Toujours dans la sobriété italienne, le moteur et la culasse sont en acier brossé couleur noir. Enfin le pot d'échappement, de grande tenue, Termignoni est aussi laqué en noir. Ce qui change vraiment, mise à part la couleur, c’est le guidon, disposé plus bas que sur le modèle originel. Les rétroviseurs sont en aluminium, pour plus de légèreté et un nouveau logo, représentant , couleur nuit cuivre, vient surplomber le tout. Une paire de lunettes est également comprise dans le modèle.











Rien de neuf coté moteur

Sous le guidon, rien ne change. Les afficionados de la marque italienne retrouveront le bycilyndre en L à distribution desmodromique de 2 soupapes par cylindre et un refroidissement par air. Le beau bébé italien délivre 803 cm3 pour une puissance de 75 chevaux. Aucune date de sortie ou un prix n’a été dévoilé mais puisque le modèle classique coûte 9.900 euros, il faudra compter quelques milliers d’euros en plus pour s’offrir la version signée Lapo Elkann.

Ducati Scrambler 2015 : teaser officiel