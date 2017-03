E-berlingo Multispace : la nouvelle recrue électrique de Citroën

Par Estelle SANZO | Ecrit pour TF1 |

Citroën faisait partie de ses constructeurs qui n'étaient pas venus les mains vides au salon de Genève 2017. La firme tricolore avait amené dans ses bagages pas moins de deux concepts : le SpaceTourer 4x4 Ë concept et le C-Aircross, précurseur du prochain C3 Aircross.

Mais alors que les hostilités de l'événement suisse viennent tout juste de se terminer, la marque aux chevrons nous prend par surprise et nous présente une toute nouvelle recrue. Voici donc le Citroën E-Berlingo Multispace. Sa particularité ? Il est complètement électrique ! Ainsi, cette dernière recrue vient étoffer la gamme "0 émission" du constructeur déjà composée de la C-Zero ou encore de la E-Mehari.

Une autonomie de 170 km

Sur le plan esthétique rien de bien surprenant. On aurait pu espérer quelque chose de plus moderne et jeune face à la C-Zero et la E-Mehari qui ont du mal à séduire le public. Il s'annonce toujours aussi volumineux puisqu'il propose un chargement compris entre 675 litres et 3.000 litres (lorsque les sièges sont enlevés) ainsi que 78 litres d'espaces de rangements.

► Voir les photos duCitroëncitro E-berlingo Multispace





Après donc une version familiale et utilitaire place à une déclinaison électrique. Ce E-Berlingo Multispace embarque la chaîne de traction électrique et promet une autonomie de 170 km (norme NEDC). Sous le capot, il est équipé de deux packs de batterie lithium-ion d'une capacité de 22,5 kwh (nichées dans le train arrière) offrant un couple de 200 Nm et une puissance de 67 ch. Recharger le véhicule prendra entre 8h30 et 15h de temps.

Disponible en option, un mode de recharge rapide pourra permettre à l'automobiliste de retrouver en seulement 15 minutes 50% des capacités de la batterie ou 80% en 30 minutes.



Sur les routes pour mai

Au menu des équipements ce berlingo 100% électrique sera disponible avec le limiteur de vitesse, la climatisation ou encore un système de détection de sous gonflage des pneus. Comptez sur la caméra de recul et la navigation en option sur la finition "Shine". Cette version est complétée par un écran tactile de 7 pouces.

Ce Citroën E-Berlingo Multispace sera proposé à la vente dès le mois de mai 2017 (selon les pays). Le constructeur n'a cependant pas encore révélé le prix de son nouveau véhicule !