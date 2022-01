Enchères : La dernière Bugatti Veyron Super Sport est à vendre

La dernière Bugatti Veyron Super Sport Coupé sortie de Molsheim va être mise aux enchères en Californie. Les prix vont-ils s'envoler pour cette hyperar ?

En 2005 et après dix années sans produire de modèles autres que des concept-cars (EB118 et EB218 notamment), Bugatti faisait son retour sur le devant de la scène avec la sublime Bugatti Veyron.



[Bugatti Veyron (2005-2015) : la fin du règne de l'hypercar]





Produite à 450 exemplaires, cette hypercar d'exception existe également en version Super Sport Coupé. Une version encore plus exclusive puisque produite à seulement 48 exemplaires. Et la dernière Bugatti Veyron Super Sport Coupé, sortie de l'usine Molsheim en 2015, va être mise aux enchères en janvier 2017 par RM Sotheby Arizona.



► TOUTES LES PHOTOS DE LA DERNIÈRE BUGATTI VEYRON SUPER SPORT COUPE



Des performances ahurissantes

Comme toutes les modèles Super Sport, on trouve sous le capot de cette Bugatti le mythique moteur W16 quadri turbo de 8 litres délivrant pas moins de 1.200 chevaux ! Concrètement, cela permet à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 413 km/h. A titre de comparaison, sa remplaçante, la Bugatti Chiron, est encore plus puissante avec un moteur développant 1.500 chevaux.



► Au volant de la Bugatti Veyron, il atteint les 325 km/h… à 13 ans !



643 km au compteur

Cette dernière Bugatti Veyron Super Sport Coupé, dont l'identité du propriétaire n'a pas été dévoilée n'affiche que 643 km au compteur. On sait juste qu'elle a roulé sur les routes de Floride et que son propriétaire la faisait bichonner par le concessionnaire Bugatti de Miami. Pour la petite histoire, ce dernier exemplaire avait été exposé aux côtés de la toute première Bugatti Chiron lors du Salon de Genève en 2015.



Un prix stratosphérique

Mais au fait, à combien est estimé ce bolide chargé d'histoire ? Le prix de vente estimé à deux millions de dollars soit 1,9 millions d'euros. A sa sortie, la dernière Bugatti Veyron Super Sport valait 1,6 millions d'euros. La vente aux enchères de ce bijou mécanique se déroulera les 19 et 20 janvier à Phoenix dans l'Arizona.



[Grand Format : objectif 400 km/h en Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse !]





[Grand Format - Bugatti Veyron GS Vitesse : La décapotable la plus rapide au monde]