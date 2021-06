Endurance 2014 : la Toyota TS040 entre en scène

Arrivant après les prototypes allemands d'Audi et Porsche, la TS040 prend la succession de la TS030 avec de nouveau une propulsion V8 essence hybride, passant à 3,7 litres, grimpant jusqu'à 1.000 chevaux.

Après deux ans de bons et loyaux services, ainsi que 3 victoires, la TS030 donne le relais à sa remplaçante, la TS040. Ce prototype LMP1 engagé en endurance dans le championnat du monde WEC - dont les 24 Heures du Mans - se dévoile ce jeudi 27 mars après la révélation précoce de la Porsche 919 Hybrid début mars et la mise en scène de l'Audi R18 e-tron quattro au Mans.



V8 essence toujours, mais 2 moteurs électriques

Esthétiquement, peu de changement sont à signaler sur la silhouette de cette TS040. Elle adopte les changement obligatoires, comme la largeur réduite de 10 cm et la cabine de pilotage plus sécurisée, ainsi que les plus larges optiques le nez plus plat vus sur la version 2013 de la TS030 ou des pneus moins larges de 5 cm.



Sur le point de la technique, l'architecture reste identique avec un système hybride essence. Il est constitué d'un bloc thermique 3,7 litres V8 développant 520 chevaux - contre le 3,4 litres 530 ch - et de deux blocs électriques - un à l'avant, un à l'arrière - délivrant 480 ch. Soit au total 1.000 chevaux en pointe ! A noter, le constructeur japonais a choisi de courir dans la catégorie 6MJ - l'énergie électrique allouée par tour - contre 2 MJ pour le diesel V6 Audi et 8 MJ pour le V4 essence Porsche.



Et malgré cette évolution significative, Toyota communique "une réduction de 25% de la consommation de carburant par rapport à 2013". Ceci a été forcé, puisque désormais des pénalités sont possible en cas de dépassement de limite de carburant sur une période de 3 tours, à l'instar de la F1 cette année avec le débit de carburant limité à 100 kg/h. Quant au poids, il devrait approcher les 870 kg, la limite minimale ayant été abaissée de 45 kg.



Débuts le 20 avril

Les débuts officiels de la Toyota TS040 seront effectifs lors de la première manche du championnat d'endurance, les 6 Heures de Silverstone le 20 avril face aux Porsche 919 Hybrid et Audi R18 e-tron quattro. L'épreuve mythique des 24 Heures du Mans auront lieu les 14-15 juin prochains.



Les pilotes sont les mêmes que l'an passé mais certains changent d'équipage. La voiture n°7 sera menée par Kazuki Nakajima, Stéphane Sarrazin et Alexander Wurz, la n°8 par Sébastien Buémi, Anthony Davidson, et Nicolas Lapierre.