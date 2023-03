Endurance : Porsche présente la 911 GTE/GTLM 2017

Elle avait évolué en 2016 via la version GT3 pour plaire aux règlements GTE et GTLM des courses d’endurance. Pour 2017, la 911 RSR sera entièrement nouvelle, Porsche nous livrant les premières photos et impressions.

S'appuyant sur le règlement de la catégorie GT des courses d'endurance, la future Porsche 911 GTE livre de premiers détails.









Future championne ?

Version de course proche de la GT3 de route, la 911 GTE, aussi appelée 911 GTLM, a été testée pour la première fois sur le circuit maison de Weissach (Allemagne), avant une phase d’essais sur différents tracés autour de la planète. Très similaire à la version actuelle, la 911 RSR 2017 montre seulement sa partie avant, marquée par la signature lumineuse carrée formée par 4 projecteur à diodes, et un spoiler plus proéminent. Son moteur 6 cylindres à plat devrait être très proche, avec une puissance d’environ 500 chevaux.

1st look at our #newporsche, the 2017 GTE/GTLM car. Rollout at Weissach completed. Now testing phase starts. pic.twitter.com/8pO67pCbEJ dash; Porsche Motorsport (@PorscheRaces) 12 mai 2016

La première course de la Porsche 911 RSR sera celle des 24 heures de Daytona, les 28 et 29 janvier 2017. Le directeur de Porsche Motorsport, Dr Frank-Steffen Walliser, rassure : « Les débuts d’une toute nouvelle voiture de course à une épreuve de 24 heures est un grand défi. Mais nous sommes dans les temps ».

Elle se frottera aux Ferrari 488 GTE, Aston Martin V8 Vantage GTE et Ford GT en championnat du monde d’endurance (WEC), auxquelles il faut ajouter les Audi R8 LMS, Chevrolet Corvette C7.R ou Dodge Viper SRT sur les compétitions annexes comme les "Daytona 24".