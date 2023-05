Essai : Ford Focus RS Raphael SYLVESTRE | Écrit pour

Le 31/03/09 à 14:13 TF1 Automoto

Oublions la crise le temps d'essayer la Focus RS, version survitaminée de la compacte de Ford ! Traction avant de 305 ch, la sportive tient toutes ses promesses et accuse peu de défauts.