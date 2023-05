Essen Motor Show 2011 : 9ff GT9-CS, complètement folle !

Cette Porsche 911 n'a plus grand chose de la version d'origine. Devenue quasiment un terrible bolide de course, la GT9-CS dévoilée à Essen est une création 9ff ahurissante.

Exposée à l'Essen Motor Show 2011 en livrée "Gulf", cette 9ff GT9-CS est une voiture ultra hautes performances homologuée route.







9ff = 911 Fast Furious !



Pour ceux qui ne connaissent pas 9ff, ces fous de la préparations basés à Dortmund ont démarré leur folie en 2001, sont dédiés entièrement à Porsche, et savent transfigurer la 911 pour en faire des monstres de puissance. Pour l'Essen 2011, les allemands ont dévoilé la GT9-CS, version Clubsport de leur ultime modèle GT9-R, à savoir plus légère, avec 3 puissances disponibles : 750, 987 et 1.120 chevaux ! Le tout est armé de fibre de carbone, et d'un habitacle quasiment celui d'un modèle de course.





Les scores



On commence par un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, bien, mais autant qu'une simple Ferrari 458 Italia. Le 0 à 200 km/h fait déjà un peu plus peur avec 5,2 secondes, quand le 0 à 300 km/h est envoyée de façon stratosphérique en 10,4 secondes ! La Bugatti Veyron Super Sport, référence, fait 7,1 secondes pour les 200, la Koenigsegg Agera R 14,5 secondes pour les 300. Des chiffres qui demandent à être prouvés tant ils sont impressionnants.





Intermédiaire ?



Difficile à croire, mais cette GT9-CS n'est pas la plus démesurée des 9ff en terme de vitesse pure. L'ultime version préparée par les allemands est la GT9-R, quasiment la plus rapide voiture du monde avec une vitesse de pointe de 414 km/h, un 0 à 100 km/h expédié en 2,8 secondes. Bref, un summum de performances, un ton au-dessus de la Bugatti Veyron, mais sans le style.





Et de plus, 9ff sait offir un tel modèle à un prix défiant toute concurrence, à 375.000 euros, taxes comprises, soit 6 fois moins que la Bugatti Veyron SS.