Etiquette Pneu : mode d'emploi

La nouvelle "étiquette pneu" vous informe sur trois performances élémentaires du pneu : l'efficacité énergétique, l'adhérence sur sol mouillé et le niveau de bruit de roulement externe.

Sur cette "étiquette pneu", chaque performance est associée une classe représentée par une lettre et une couleur.



Efficacité énergétique

Les pneus sont responsables d'environ 20% de la consommation totale de carburant. Le roulement entraîne en effet une déformation des pneus combinée à un dégagement de chaleur. Ce phénomène crée une force qu'on appelle la résistance au roulement (RR). Plus cette force est élevée, plus le moteur consomme de carburant. Une faible résistance au roulement est un donc un critère important pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. L'étiquette indique la classe de résistance au roulement à laquelle appartient le pneu. Les notes vont de A (RR la plus faible) à G (RR la plus forte).



Freinage sur sol mouillé

L'efficacité du freinage sur sol mouillé est un facteur clé de la sécurité du conducteur et de ses passagers. Pour la mesurer, le règlement européen a établi un protocole qui précise notamment les conditions dans lesquelles le test doit se dérouler : vitesse, caractéristiques de la piste, hauteur d'eau, température...La classe est attribuée en comparant les résultats du test avec ceux obtenus par un pneu de référence. Les notes vont de A (la meilleure) à G (la moins bonne).



Bruit de roulement externe du pneu

Le bruit engendré à l'extérieur du véhicule par le roulement du pneu fait partie des critères environnementaux. Un pneu silencieux est un atout indéniable, surtout en ville. Le résultat mesuré lors d'un test est comparé à une valeur limite.



Le bruit de roulement compte trois classes, représentées par une (meilleure note), deux ou trois ondes sonores.

