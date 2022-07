Exclu : Citroën Cxperience Concept 2016, la prochaine star du Mondial de l'Auto

Avec ses lignes futuristes et épurées et son intérieur technologique et haut de gamme, le concept-car CXperience de Citroën risque de faire beaucoup parler de lui lors du prochain Mondial de l'Auto.

Alors que le Mondial de l'Auto 2016 démarrera le 29 septembre prochain à Paris pour la presse et le 1er octobre pour le grand public, Citroën a déjà frappé fort en dévoilant son concept-car Cxperience. Une berline futuriste qui pourrait inspirer la prochaine génération de la C5 et que Benoit Dhomps a pu approcher en exclusivité pour Automoto.

Grand Format : Citroën Cactus M Concept, sur les traces de la Méhari





Design étonnant

Comme son nom l'indique, ce concept est un clin d'oeil à la grande CX des années 1970 qui a fait le bonheur de la marque aux Chevrons à cette époque. Au-delà de son appellation, cette ambition de retrouver le haut de gamme se voit d'un simple coup d'oeil avec des lignes très épurées. On retrouve ainsi un bouclier aux entrées d'air mobiles avec des projecteurs en deux parties qui évoquent le récent Cactus à l'avant et il est également possible de noter l'absence de rétroviseurs, remplacés par des caméras. A l'arrière, les ailes sont bien marquées et agrémentées d'un aileron mobile pour magnifier un ensemble très futuriste.

► Voir les photos du Citroën CXperience Concept 2016











Un sofa roulant

Long de 4,85 mètres, le CXperience, en plus d'afficher un design attrayant, veut être un véritable sofa sur quatre roues. Cela est rendu possible par la présence de larges portes antagonistes qui donnent l'accès à l'habitacle où l'atmosphère du C4 Cactus est omniprésente. A l'intérieur, tout est également épuré, comme en témoigne l'absence de bouton, et surtout technologique. Il suffit de voir cet immense écran central tactile de 19 pouces pour s'en rendre compte, ce dernier regroupant toutes les commandes de la voiture. Un smartphone sert de clef de démarrage et l'on retrouve des écrans situés dans les contreportes, ces derniers renvoyant les images filmées par les « rétroviseurs-caméras ».











Hybridation et suspension active

Très technologique à bord, cette berline CXperience l'est aussi sur le plan mécanique puisqu'il s'agit d'un concept hybride rechargeable. Au programme : un 4 cylindres essence de 200 chevaux combiné et un bloc électrique offrant une puissance totale de 300 chevaux, le tout étant complété par une transmission intégrale et une boîte de vitesse automatique à huit rapports. On notera également le retour de la suspension active, chère à tous les amoureux de la marque aux Chevrons, ainsi qu'une autonomie électrique qui est de l'ordre de 60 kilomètres grâce à des batteries de 13 kWh, ces dernières étant rechargeables entre 2h30 et 4h30 selon le type de prise utilisé.











Prometteur sur tous les plans, ce concept-car sera-t-il suivi par une version de série ? « C'est un concept et le principe est donc de tester le marché et les retours du public. Evidemment, on a besoin d'avoir une gamme complète », analyse Linda Jackson, la directrice générale de Citroën. Avant de conclure : « mais est-ce que l'avenir ressemblera à cela ? Ca, c'est une question ouverte ».

