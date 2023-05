Exclu F1 : les premières photos de la Brawn

Comme prévu la toute nouvelle monoplace Brawn GP a enfin roulé ce vendredi sur le circuit britannique de Silverstone. Découvrez en exclusivité les premières images.

C'est Jenson Button a qui est revenu l'honneur d'effectuer ce tout premier roulage de la Brawn GP-Mercedes BGP 001.

La vente de la défunte équipe Honda tout juste confirmée le matin même par la direction du géant Japonais, la nouvelle écurie Brawn GP n'a pas tardé à débuter ses essais et à réaliser enfin le traditionnel "shakedown" de sa monoplace.

Le pilote anglais a tourné au volant d'une monoplace blanche comportant un simple et discret liseré jaune apposé de chaque coté le long du museau. Les seuls logos publicitaires apposés sur la Brawn GP étant justement ceux de Brawn GP et aussi du manufacturier Bridgestone.

Maintenant et avant l'embarquement pour l'Australie où le tout premier GP de la campagne 2009 est programmé fin mars à Melbourne, les hommes de Ross Brawn vont devoir mettre les bouchées doubles et rattraper les semaines perdues.

On a appris lors de la transaction, l'aide de BERR (UK's Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform). Parmi les sponsors potentiels et contactés on nous annonce de source sûre les noms de Bwin, l'un des majors des paris en ligne et aussi celui de Pepsi !

Les camions sont curieusement d'ailleurs de couleur jaune, blanche et noire (couleurs de Bwin.com) même si on annonce du bleu, blanc et rouge pour les couleurs officielles, les sponsors n'étant inscrits que sur les parties blanches des monoplaces.

Dorénavant avant l'embarquement pour l'Australie, le prochain rendez-vous pour la Brawn GP-Mercedes est fixé à lundi pour les essais communs à toutes les équipes et programmés sur le circuit Espagnol de Montmélo au nord de Barcelone, avant de se rendre en Andalousie à Jerez de la Frontera du 15 au 17 mars pour une ultime séance avant l'embarquement du matériel pour les Antipodes.

Découvrez en exclusivité les photos des premiers tours de roues de la nouvelle Brawn :

Gilles Gaignault