F1 2010 : le jeu vidéo officiel disponible en septembre prochain

Le jeu officiel F1 2010 est en phase finale de développement. Sa sortie interviendra courant septembre, avec le bouquet de la saison actuelle, une amélioration graphique et quelques nouveautés.

L'édition nouvelle du jeu officiel F1 2010 signé Codemasters débarquera en septembre sur nos machines et consoles.



Programme complet

Si les vidéos actuelles illustrent le travail en cours par les monoplaces de la saison dernière, les voitures de 2010 seront bien sûr les protagonistes du jeu à sa sortie. Les 24 pilotes seront tous représentés, dont les champions du monde Hamilton, Button, Alonso et Schumacher, ainsi que les 19 circuits concernés, de Monaco à Silverstone, en passant par le nouveau circuit de Corée du Sud.



Nouveautés

Si le cœur du gameplay incluant Modes Championnat, Time Trial, Grand Prix est relativement conventionnel, il se parfumera d'un mode Carrière très fourni pour une durée de vie gonflée. En outre, les dégâts seront beaucoup mieux gérés, la météo sera dynamique et le jeu en ligne offrira plusieurs modes de jeu.







Choix des plateformes

Si le vénéré PC aura enfin sa version, après une absence de 8 ans, les consoles de jeux XBOX 360, Wii, PSP et Playstation 3 auront également les leurs. A l'instar de F1 2009, le nouveau jeu aura une version iPod et iPhone, voire iPad et l'univers Apple sera complété par une version Mac.



Réalisme

Evidemment, ce qui frappe à chaque nouvel opus, c'est le degré de réalisme toujours plus poussé. On reste bouche bée devant les effets de chaleur sur un circuit, les ambiances et reflets par temps de pluie, la justesse de la modélisation des monoplaces. La technologie est la même utilisée sur les succès que sont Colin McRae : DiRT 2 ou encore Race Driver GRID.

Sans date officielle pour le moment, on estime sa sortie à mi-septembre 2010, soit bien plus tôt qu'auparavant.