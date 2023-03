F1 2014 - Vettel : "Le son des moteurs ? C'est de la m**** !"

Après les propos de Sebastian Vettel, les pilotes présents en conférence de presse ont montré leur mécontentement concernant les propos de l'allemand.

Après les propos de Sebastian Vettel, les pilotes présents en conférence de presse ont montrés leur mécontentement concernant les propos de l'allemand.Rappelons les propos de Sebastian Vettel. Un journaliste a demandé au quadruple champion du monde ce qu'il pensait nouveau son du bloc V6 Turbo.assène le pilote allemand.

"J'étais sur le muret des stands et franchement c'est plus silencieux que dans un bar. Pour les fans je ne pense pas que ce soit une bonne chose. La F1 doit être spectaculaire et le son est une composante importante du spectacle."

Son coéquipier Daniel Ricciardo a déclaré sous les tons de l'humour : "Une fois que vous êtes à l'attaque, vous n'entendez pas ce qu'il se passe dehors. Nous avons toujours assez de bruit de la part des moteurs pour bloquer les autres bruits sous notre casque. Je pense que cela va. Même si c'est différent, nous allons nous y habituer. Et je vais probablement préserver mon audition un peu plus longtemps que prévu alors je ne vais pas me plaindre "

Les autres pilotes condamnent Vettel

Il en a fallu peu pour que les rivaux de Vettel réagissent à ces propos. A commencer par Lewis Hamilton qui en profite pour lui adresser une petite pique : "Il a vraiment dit ça ? Pour moi c'est ok, c'est sûr que le son est moins spécial mais ces moteurs sont spéciaux de plusieurs façons. Ils sont bien plus puissants. Quand il pourra enfin goûter à 100% à son moteur, il changera peut-être d'avis."

Jenson Button a un avis bien plus tranché sur la question et demande à l'allemand d' "aller courir dans un autre sport s'il n'est pas content"

Pour le jeune russe Daniil Kvyat , la F1 doit se renouveler et même si ça ne plait pas, la discipline doit en passer par là : "C'est à la mode critiquer la Formule 1 de nos jours, mais il y a toujours de nouvelles technologies qui arrivent et c'est le cas pour mes débuts en F1. Je trouve cela assez intéressant de suivre la tendance, la F1 ne peut rester sur place et doit avancer avec son temps."