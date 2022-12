F1 2016 : Renault dévoile sa nouvelle voiture et ses pilotes

Après 5 saisons d’absence, Renault avait confirmé son retour en Formule 1 en tant qu’écurie à part entière à l’automne, en rachetant Lotus F1 Team, anciennement Renault avant la fin 2011…





Ce 3 février 2016, l’équipe au Losange a présenté sa nouvelle structure, ainsi que sa toute nouvelle monoplace, la RS16, sous l'entité Renault Sport Formula 1 Team, dirigée par Jérôme Stoll, secondé par Cyril Abiteboul (Directeur Général) et Frédéric Vasseur (Directeur Compétition), tandis qu'Alain Prost, pressenti, n'apparaît pas dans la structure. Exit le noir et or des Lotus, la Renault ne fait la part belle à l’historique livrée jaune à bandes noires, mais au noir presque intégral, le jaune recouvrant les appendices latéraux et flancs intérieurs de l'aileron arrière.



Comme d'habitude, le compte Twitter ex-Lotus devenu Renault Sport F1 reste très sympathique... ("L'émotion déborde à Enstone, ils n'ont jamais vu de F1 auparavant")



The emotion is overwhelming at Enstone, they have never seen an #F1 car before. #BusyWatchingTheLiveStreamToo pic.twitter.com/KpGpgM2Adz