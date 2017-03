F1 2017 – GP d'Australie : Hamilton le plus rapide lors des Essais Libres 1 et 2 !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Le règlement a beau changer, Mercedes est toujours devant ses adversaires ! Et que dire de Lewis Hamilton, déjà impérial avec les deux meilleurs chronos !



Le record de Schumacher 2004 pulvérisé !

La FIA voulait des monoplaces plus rapides et son vœu a été exaucé ! Lewis Hamilton a réalisé un temps canon de 1'23''620, améliorant de plus d'une demi-seconde le record établi par Michael Schumacher en 2004 avec sa Ferrari (moteur V10) en 1'24''125.

On note également les bonnes performances des Red Bull et des Ferrari lors des deux premières séances. Cependant, Max Verstappen a fait du hors-piste et il y a quelques dégâts sous son auto.



Enfin, Romain Grosjean a signé à chaque fois le huitième temps tandis que Jolyon Palmer (Renault) a tapé le mur après avoir perdu l'arrière de sa monoplace, entraînant un drapeau rouge pendant quelques minutes.



Les résultats des Essais Libres 1 et 2 du Grand Prix d'Australie





