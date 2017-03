F1 2017 : Selon Lauda, Mercedes ne pense pas à Vettel pour 2018

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Alors que la saison 2017 va débuter ce week-end, à Melbourne, avec le Grand Prix d'Australie, le mercato 2018 fait déjà parler les acteurs de la Formule 1 ! Président non-exécutif de l'écurie Mercedes, Niki Lauda s'est confié aux journalistes de la chaîne autrichienne ORF sur une future arrivée de Sebastian Vettel au sein de son équipe. Et comme d'habitude, le célèbre pilote autrichien ne mâche pas ses mots !



Pourtant, Toto Wolff y pense

L'hiver a été agité chez Mercedes avec le départ à la retraite surprise de Nico Rosberg cinq jours après l'obtention de son titre de champion du monde 2016. Pour le remplacer, l'écurie Mercedes a fait appel à Valtteri Bottas. Le pilote finlandais, qui faisait les beaux jours de Williams, n'a pourtant signé que une pour une seule saison avec les Flèches d'argent.

Pour de nombreux observateurs de la F1, ce court contrat signifie que Mercedes voudra réaliser un gros coup sur le marché des transferts en 2018. Et depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs évoquent une arrivée de Sebastian Vettel chez Mercedes en 2018.



Il faut dire que Toto Wolff lui-même, le directeur de l'écurie allemande, a manifesté son intérêt pour le quadruple champion du monde, actuellement chez Ferrari : « Il y a des pilotes de pointe qui seront sur le marché des transferts pour la saison 2018, donc je pense que nous devons prendre en considération des pilotes comme Vettel », avait-il déclaré en décembre dernier dans les colonnes du magazine Sport Bild.

De plus, Nico Rosberg a également évoqué cette possibilité : « Le contrat de Vettel avec Ferrari expire à la fin de cette année. Il constitue donc une option de choix pour Mercedes pour 2018. Je suis certain que c'est un pilote que l'équipe envisagera de recruter. »

Lauda : « Pas dans nos plans »

Mais Niki Lauda ne partage pas, pour le moment, cette idée. Ainsi, en arrivant en Australie à l'occasion du premier Grand Prix de la saison 2017, il s'est confié à la chaîne autrichienne ORF : « Cela n'est pas dans nos plans, je vous le dis très clairement. Nous allons débuter la saison 2017 avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, puis nous verrons bien comment cela se passe par la suite. »

Et comme si cela ne suffisait pas, Lauda avait sévèrement critiqué Vettel en septembre dernier lors d'une interview accordée au journal Welt am Sonntag : « Je ne peux pas dire exactement pourquoi, mais tout le monde peut très bien voir que Kimi Räikkönen est souvent plus rapide que lui, ce qui veut pour moi dire que Sebastian s'est affaibli. Il ne tient certainement pas le rôle qu'il attend de lui-même et que Ferrari attend également de lui. Et cela doit changer. Ferrari a besoin du Vettel qui lui permettra de renouer avec le succès en Formule 1. »

Si Vettel réalise une belle saison 2017 avec la Scuderia, peut-être que Lauda révisera son jugement et songera à embaucher le pilote allemand.

