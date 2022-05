F1 : Alonso au volant de la McLaren MP4/4 de Senna

Fernando Alonso a eu le privilège, dans le cadre d'un clip promotionnel, de piloter la McLaren MP4/4 ayant appartenu au légendaire Ayrton Senna. La marque Britannique nous fait découvrir la vidéo de cet affrontement Button-Alonso tournée sur le tracé de Cataluyna, en amont du Grand-Prix d'Espagne.

Pour célébrer les 30 ans de son partenariat avec Tag Heuer, McLaren a publié une vidéo intitulée ‘Don't crack under pressure', ‘Ne craque pas sous la pression' pour le moins insolite...



Vidéo hommage à Senna

On y voit Fernando Alonso à la lutte face à son propre coéquipier Jenson Button sur la piste de Barcelone, mais à bord de la monoplace qui avait permis à Ayrton Senna de décrocher son tout premier titre en 1988. Cette année-là, le Brésilien avait d'ailleurs remporté 15 des 16 courses qui figuraient au calendrier : un record qui n'a plus jamais été égalé depuis. A l'époque, la McLaren embarquait déjà un moteur Honda turbo. 1989 marquera le début d'une nouvelle ère avec le bloc atmosphérique.



21 ans presque jour pour jour se sont écoulés depuis la tragique disparition d'Ayrton Senna, que l'on entend d'ailleurs témoigner au début de la vidéo.