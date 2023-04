F1 : le calendrier 2013 dévoilé, quid du GP d'Europe ?

Mercredi 5 décembre, la FIA a levé le voile sur le calendrier de la saison 2013 de Formule 1. Entre l'Australie le 17 mars et le Brésil fin novembre, une date attire l'oeil : le 21 juillet est programmé le GP d'Europe, mais on ne sait pas encore où il se déroulera...

On connait désormais les dates des GP de Formule 1 pour lsaison 2013 qui débutera en Australie en mars pour se termine en novembre au Brésil. Ne reste qu'une interrogation : où se déroulera le GP d'Europe, dont on connait la date mais pas beaucoup plus...



Une saison de F1 2013 attendue

Après une saison 2012 forte en rebondissements et qui a vu Sebastian Vettel devenir Champion du Monde des Pilotes pour la troisième fois de suite, cette fois-ci avec trois petits points d'avance sur Fernando Alonso, on attendait le dévoilement du calendrier 2013 avec impatience. Finalement, peu de surprises, mais tout de même un grand point d'interrogation : le GP d'Allemagne a été avancé d'une semaine pour laisser la place à une autre course européenne, nommée GP d'Europe mais dont on ne connait pas encore l'hôte...



Le GP du New Jersey en 2014, la Turquie de retour dès 2013 ?

Originellement, le GP du New Jersey devait se dérouler en juin, mais il a finalement été reporté à 2014, laissant vacante une date dans le calendrier 2013. Des négociations ont donc commencé avec les différentes fédérations, et la Turquie, avec son très apprécié circuit d'Anakra, présent dans le calendrier F1 entre 2005 et 2011, tient la corde pour s'adjuger ce GP d'Europe 2013.



Le Calendrier F1 2013

17 mars : Australie (Melbourne)

24 mars : Malaisie (Kuala Lumpur)

14 avril : Chine (Shanghai)

21 avril : Bahreïn (Sakhir)

12 mai : Espagne (Catalogne)

26 mai : Monaco (Monte-Carlo)

09 juin : Canada (Montreal)

30 juin : Grande-Bretagne (Silverstone)

07 juillet : Allemagne (Nürburgring ou Hockenheim)

21 juillet : GP d'Europe (lieu à définir)

28 juillet : Hongrie (Budapest)

25 août : Belgique (Spa-Francorchamps)

08 septembre : Italie (Monza)

22 septembre : Singapour (Singapour)

06 octobre : Corée du Sud (Yeongnam)

13 octobre : Japon (Suzuka)

27 octobre : Inde (New Delhi)

03 novembre : Abu Dhabi (Yas Marina)

17 novembre : Etats-Unis (Austin)

24 novembre : Brésil (Sao Paulo)