F1 : classements et résultats après le GP de Malaisie

Suite au Grand Prix agité de dimanche, c'est un étonnant Alonso qui se hisse en tête du championnat de Formule 1 au terme des deux premières courses de la saison.

Voici les résultats après le GP de Malaisie de F1, sans oublier les classements pilotes et écuries.







McLaren devant Red Bull





La domination de l'écurie au taureau est terminée après deux ans sans faiblesse. Red Bull n'a pu compter sur le talent de ses pilotes, ni la chance pour se hisser au niveau des flèches d'argent. Double champion en titre, Vettel est même derrière Webber, suite à l'accrochage de fin de GP à Sepang avec un retardataire. McLaren est déjà 1er constructeur, avec des pilotes à égalité ou presque, Button fort d'une victoire et Hamilton d'un double podium.







Webber devant Vettel, mais dans le sillon de McLaren...



Ferrari aux extrêmes





Avec une monoplace comme la F2012, personne ne donnait cher de la peau de la Scuderia Ferrari, ni même son directeur technique. Mais ce n'est pas sans compter sur Fernando Alonso, peut-être le meilleur pilote de la grille, qui arrive à tirer 200% du potentiel de la voiture, et gagne ce GP de Malaisie. Pendant ce temps, Felipe Massa ne trouve pas son équilibre, et pointe très, très loin derrière, plus proche de la 20è place que des points. Certains le voient déjà éjecté de son baquet, au profit de Pérez...





Le Flop Mercedes





Pourtant performantes, et jalousées à cause du fameux F-Duct autorisé sur la W03 par la FIA; les monoplaces allemandes ne concrétisent pas en course. 1 seul point marqué en 2 Grands Prix, c'est un beau bide d'entrée, Schumacher ayant sauvé l'honneur à la 10ème place à Sepang.







Vergne devant Massa, ce sera le cas aussi à l'arrivée (8è vs 15è)

Des français décevant ?





Avec 3 pilotes en piste, les espoirs français se reposaient surtout sur Romain Grosjean équipé de la Lotus E20, l'une des meilleures monoplaces. Cependant, deux abandons le laissent bon dernier du classement. Alors Jean-Eric Vergne et sa Toro Rosso pouvait être le seul à pouvoir récupérer quelques points, raté lors de la première course dans les derniers tours, mais une réussite pour la manche en Malaisie, avec une 8è place. Chapeau ! Quant à Charles Pic, son apprentissage sur la Marussia est en marche, étant arrivé à terme, enfin quasiment en Australie après un problème dans les derniers tours, mais il reste derrière Glock, son coéquipier.



Formule 1 - Points acquis au GP de Malaisie :





1. Fernando Alonso (Ferrari) 25 pts

2. Sergio Pérez (Sauber-Ferrari) 18 pts

3. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 15 pts

4. Mark Webber (Red Bull-Renault) 12 pts

5. Kimi Räikkönen (Lotus-Renault) 10 pts

6. Bruno Senna (Williams-Renault) 8 pts

7. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 6 pts

8. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) 4 pts

9. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 2 pts

10. Michael Schumacher (Mercedes) 1 pt

Formule 1 - Classement pilotes Saison 2012 (2/20 courses) :





1. Fernando Alonso (Ferrari) 35 pts

2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 30 pts

3. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 25 pts

4. Mark Webber (Red Bull-Renault) 24 pts

5. Sergio Pérez (Sauber-Ferrari) 22 pts

6. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 18 pts

7. Kimi Räikkönen (Lotus-Renault) 16 pts

8. Bruno Senna (Williams-Renault) 8 pts

9. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) 8 pts

10. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 7 pts

11. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) 4 pts

12. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) 2 pts

13. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 2 pts

14. Michael Schumacher (Mercedes) 1 pt

15. Nico Rosberg (Mercedes) 0 pt

16. Pastor Maldonado (Williams-Renault) 0 pt

17. Felipe Massa (Ferrari) 0 pt

18. Vitaly Petrov (Caterham-Renault) 0 pt

19. Heikki Kovalainen (Caterham-Renault) 0 pt

20. Timo Glock (Marussia-Cosworth) 0 pt

21. Charles Pic (Marussia-Cosworth) 0 pt

22. Pedro de la Rosa (HRT-Cosworth) 0 pt

23. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) 0 pt

24. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 0 pt



Formule 1 - Classement écuries - Saison 2012 (2/20 courses) :





1. McLaren-Mercedes 55 pts

2. Red Bull Racing-Renault 42 pts

3. Ferrari 35 pts

4. Sauber-Ferrari 30 pts

5. Lotus-Renault 16 pts

6. Force India-Mercedes 9 pts

7. Williams-Renault 8 pts

8. Toro Rosso-Ferrari 6 pts

9. Mercedes 1 pt

10. Marussia-Cosworth 0 pt