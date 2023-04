F1 - essais Barcelone 2012 : Grosjean le plus rapide

Pour l'ouverture de la dernière semaine de tests de pré-saison, le français Romain Grosjean (Lotus) a été le plus véloce sur la piste en Catalogne, face à Button (McLaren) et Pérez (Sauber).

Grosjean a été le plus rapide sur le circuit de Catalunya ce jeudi aux essais de pré-saison de F1. Vergne est 6ème.







Grosjean en tête



Ne pas s'enflammer, les chronos ne sont pas comparables entre pilotes, mais il faut avouer que trouver l'un des deux français du jour à la première place du tableau est une joie. C'est Romain Grosjean a imposé sa Lotus E20 en 1:23.252, 258 millièmes devant l'anglais Jenson Button sur McLaren.





Vergne dans le peloton



Derrière les deux cités, Se tiennent en peu de dixièmes les autres pilotes à l'exception de Maldonado à 2,3 secondes. Perez amène la Sauber en 3ème position, suivi de Webber, Rosberg et de l'autre français, Jean-Eric Vergne, à moins d'une seconde. Enfin, Massa et la Ferrari qui ne promet plus autant sont derrière Di Resta et sa Force India.





Jean-Eric Vergne sur la Toro Rosso SRT7







Petrov assidu et Caterham surprenant



Équipe de fond de grille, la Team Lotus se détachait de HRT et Virgin en 2011. Renommé Caterham cette année, ses ambitions sont encore plus grandes, et l'objectif est d'aller chercher le milieu de plateau. La performance du jour est à relativiser, mais on attendait pas la CT01 venir à 1,6 seconde du meilleur chrono en piste ! Et à noter, Vitaly Petrov a de plus été le plus productif, avec 123 tours chronométrés.







Classement essais F1 Barcelone Jour 1 - 1er mars 2012 :



1. Romain Grosjean (Lotus-Renault) en 1:23.252, 73 tours

2. Jenson Button (McLaren-Mercedes) +0.258 s, 64 tours

3. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) +0.568 s , 118 tours

4. Mark Webber (Red Bull-Renault) +0.578 s, 102 tours

5. Nico Rosberg (Mercedes) +0.740 s, 128 tours

6. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) +0.964 s, 113 tours

7. Paul di Resta (Force India-Mercedes) +1.053 s, 98 tours

8. Felipe Massa (Ferrari) +1.066 s, 105 tours

9. Vitaly Petrov (Caterham-Renault) +1.624 s, 123 tours

10. Pastor Maldonado (Williams-Renault) +2.335 s, 58 tours