F1 - essais Jerez : Massa au top de la troisième journée

Le Brésilien a été récompensé au terme de sa troisième journée consécutive de tests sur la Ferrari F138. Felipe Massa réalise le meilleur temps absolu ce jeudi devant Rosberg et Vettel.

Felipe Massa a pris le meilleur chrono de cette journée de jeudi sur la Ferrari. Les Français Vergne et Pic étaient également en piste.



Coup de Massa

La Scuderia Ferrari succède à McLaren et Lotus. la monoplace italienne prend les commandes de la troisième journée d'essais sur le circuit de Jerez de la Frontera (Espagne). Toujours au volant, Alonso étant en préparation physique, Massa a continué à tester la F138 et a réussi à claquer un temps canon lors de son programme en pneus tendres, juste avant midi, et devient le seul à être passé sous 1:18.



Tendances

Le Brésilien a dominé Rosberg, qui a rattrapé le temps perdu de Mercedes avec 148 tours chronométrés ! L'écurie allemande avait essuyé deux journées à problème, et n'avait pas dépassé 30 tours. Derrière, Vettel a débuté sur la Red Bull RB9, Räikkönen a fait ses premiers tours sur la Lotus E21 et Vergne a brillé sur la Toro Rosso. A noter, Rossiter a eu un petit soucis en matinée, percutant un mécanicien de Force India dans les stands, sans causer de blessures importantes. Surprise de la journée, le temps honorable de Chilton sur la Marussia, se classant 9ème devant Bottas, ainsi que le Français Pic dans sa nouvelle Caterham et découvrant le KERS. Di Resta ferme le classement, mais n'a réalisé que 7 boucles chronométrées.



Vendredi sera la dernière journée de cette première semaine d'essais de Jerez, avec notamment l'entrée de Jules Bianchi sur la Force India.