F1 – GP Allemagne : Les Alfa Romeo déclassées, Hamilton et Kubica dans les points

Décidément, ce Grand Prix d'Allemagne est complètement fou : même après la course il y a encore des rebondissements !

Alfa Romeo avait le sourire à l'issue du Grand Prix d'Allemagne avec la 7e place d'Antonio Giovinazzi et la 8e position de Kimi Râikkönen. Un sourire de courte durée car les deux pilotes de l'écurie dirigée par Fred Vasseur ont été déclassés !

Les commissaires reprochent aux pilotes de l'Alfa Romeo C38 d'avoir utilisé des réglages d'embrayage non conformes au départ de la course et par conséquent d'avoir enfreint les règles relatives aux aides à la conduite.

Giovinazzi et Räikkönen écopent chacun d'une pénalité de 30 secondes et sortent donc du Top 10 : l'Italien passe à la 12e position et le Finlandais à la 13e. Les deux entrants sont Lewis Hamilton (désormais 9e) et Robert Kubica (qui récupère la 10e place).

Du coup, Robert Kubica offre à l'écurie Williams son premier point de la saison et le pilote polonais marque son premier point depuis son retour en F1 cette saison.

