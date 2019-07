F1 – GP Allemagne : Max Verstappen remporte une course complètement folle !

De la pluie, des accidents, de nombreuses interventions de la Voiture de sécurité : ce GP d'Allemagne 2019 restera dans l'histoire pour son scénario fou, fou, fou !

On ne sait pas encore si le Grand Prix d'Allemagne restera au calendrier de la F1 la saison prochaine mais une chose est sûre : il sera difficile de s'en passer après une telle course. Retour sur ce qui sera sans doute le GP de l'année avec les principaux faits !

15h10 : la course débute sous la pluie et après plusieurs tours de formation, le départ est enfin donné. Auteur de la pole position, Hamilton prend le meilleur départ devant Bottas et Räikkönen tandis que Verstappen, 2e sur la grille, peine à s'élancer et perd plusieurs places.

2e tour : Sebastian Vettel, qui partait depuis la 20e et dernière place est déjà remonté en 14e position !

3e tour : Sergio Pérez perd le contrôle de sa monoplace et termine dans le mur. Intervention de la Voiture de sécurité.

15e tour : Abandon de Daniel Ricciardo (Renault) à la suite d'une casse de son moteur.

28e tour : Abandon de Lando Norris (McLaren).

29e tour : Alors qu'il occupe la deuxième place, Charles Leclerc (Ferrari) percute le mur à l'entrée du dernier virage.



30e tour : Grosse frayeur pour Lewis Hamilton qui perd le contrôle de sa Mercedes. Son aileron avant est endommagé et il rentre aux stands en coupant la ligne blanche. Mais personne n'est prêt à l'accueillir chez Mercedes ! L'arrêt dure 50 secondes et il perd la tête de la course !

31e tour : La Voiture de sécurité étant en piste après les accidents de Leclerc et Hamilton, Bottas rentre aux stands en perdant beaucoup de temps. Verstappen en profite pour prendre la tête de la course.

32e tour : C'est la mi-course avec un trio de tête inattendu : Verstappen leader devant Hülkenberg et Bottas.

41e tour : Hülkenberg perd le contrôle de sa Renault au même virage que Leclerc. Nouvelle entrée en piste de la Voiture de sécurité.



47e tour : Hamilton rentre aux stands. Il purge sa pénalité de 5 secondes pour avoir coupé la ligne des stands au 30e tour puis change ses pneus. Le Britannique est alors 12e !

53e tour : Nouvelle frayeur pour Lewis Hamilton qui part en tête-à-queue mais parvient à récupérer sa monoplace et à repartir !

54e tour : Ayant fortement abîmé ses pneus lors de son tête-à-queue, Hamilton repasse par les stands et ressort en dernière position !

56e tour : Comme à Silverstone, il y a 15 jours, les deux Haas se touchent...



57e tour : C'est au tour de Valterri Bottas de partir à la faute et de détruire sa Mercedes. La Voiture de sécurité fait son grand retour en piste !



62e tour : Pierre Gasly (Red Bull) tente de doubler Alex Albon (Toro Rosso) mais lui ferme la porte. Gasly arrache son aileron avant et abandonne…

63e tour : Sebastian Vettel dépasse successivement Lance Stroll puis Daniil Kvyat et s'empare de la deuxième place ! Le public d'Hockenheim exulte ! Le pilote allemand s'élançait depuis la 20e et dernière place !



64e tour : Max Verstappen franchit la ligne d'arrivée en vainqueur devant Sebastian Vettel et Daniil Kvyat. Lewis Hamilton termine hors des points à la onzième place ! C'est la première fois de la saison que Mercedes n'inscrit aucun point lors d'une course ! La F1 sera de retour dès la semaine prochaine avec le Grand Prix de Hongrie disputé sur le Hungaroring.

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX DE F1 D'ALLEMAGNE 2019