F1 - GP Allemagne : Mick Schumacher teste la Ferrari F2004 de son père

Très belle surprise pour les spectateurs présents à Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne de F1 : ils ont pu voir Mick Schumacher prendre le volant de la Ferrari F2004 de son père !

Pilote de F2, Mick Schumacher rêve un jour d'intégrer la F1. En attendant, le fils du septuple champion du monde a eu le bonheur de pouvoir essayer la Ferrari F2004 de son père, sur le circuit d'Hockenheim, juste après les Essais Libres 3 de ce samedi.

L'immense bonheur de Mick Schumacher

Avec la F2004, Michael Schumacher avait remporté le Grand Prix d'Allemagne puis le championnat du monde, obtenant ainsi son 7e et dernier sacre mondial.

Pour son fils Mick, ce fut un immense bonheur de pouvoir piloter la monoplace de son père : "C'était génial de pouvoir piloter la voiture ici. C’était le baquet de mon père, et j’allais parfaitement dedans, donc, c’était encore mieux. En partant de la voie des stands et en revenant, je n’ai jamais perdu le sourire. C’était vraiment très cool ! Je voulais juste sortir des stands et piloter. Attendre juste devant la sortie des stands a été une vraie torture pour moi, j’avais juste envie de sortir en piste."



Mick Schumacher compare les F1 de son père

Ce n'est pas la première fois que Mick Schumacher se glisse derrière le volant d'une F1. Il avait précédemment roulé avec la Benetton B194 de 1994 de son père à Spa en 2017. Et un peu plus tôt cette année, Mick Schumacher avait également pris le volant de la Ferrari SF90 (celle de Vettel et Leclerc) à Bahreïn lors d'une séance d'essai privé.

"J’ai pu tester des voitures à dix ans d’intervalle, les années 94 et 2004 et évidemment la 2019. En général, je pense que le développement entre 1994 et 2004 a été énorme, et bien évidemment maintenant, c’est un pas encore plus grand" a déclaré Mick Schumacher.