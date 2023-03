F1 - GP du Canada 2014 : Pole position pour Rosberg

Nico Robserg (Mercedes) partira en pole position du Grand Prix du Canada. Le pilote allemand a signé le meilleur temps et devance son coéquipier Lewis Hamilton. Sebastian Vettel (Red Bull) est 3e.

Sous un beau soleil (24°C dans l'air, piste à 41°C), Nico Rosberg a réalisé le meilleur temps des qualifications en 1'14.874. Il devance son coéquipier Lewis Hamilton (1'14.953, +0.079) qui avait pourtant dominé les . Hamilton avait même signé le meilleur temps de la Q1 (1'15.750) et de la Q2 (1'15.054).

C'est la troisième pole-position pour Nico Rosberg cette saison et la deuxième consécutive après Monaco (c'est également la 7e pole de sa carrière). Les quatre autres poles de la saison ont été réalisées par Lewis Hamilton.

Vettel 3e, les Williams en embuscade

Derrière les deux pilotes Mercedes, on trouve la Red Bull de Sebastian Vettel auteur du troisième temps. Vettel devance les Williams de Bottas et Massa. Ricciardo, Alonso, Vergne, Button et Räikkönen complètent le top 10.

Enfin, Esteban Gutiérrez a déclaré forfait pour ces qualifications après avoir abimé le châssis de sa Sauber en tapant le mur au virage n°3 lors des Essais Libres 3.

Le Top 10 : Rosberg, Hamilton, Vettel, Bottas, Massa, Ricciardo, Alonso, Vergne, Button, Räikkönen.

Pilotes éliminés en Q2 : Hülkenberg, Magnussen, Pérez, Grosjean, Kvyat.

Pilotes éliminés en Q1 : Maldonado, Chilton, Bianchi, Kobayashi, Ericsson, Gutiérrez.

La grille de départ

1. Rosberg (Mercedes) : 1'14.874

2. Hamilton (Mercedes) : 1'14.953

3. Vettel (Red Bull) : 1'15.548

4. Bottas (Williams) : 1'15.550

5. Massa (Williams) : 1'15.578

6. Ricciardo (Red Bull) : 1'15.589

7. Alonso (Ferrari) : 1'15.814

8. Vergne (Toro Rosso) : 1'16.162

9. Button (McLaren) : 1'16.182

10. Räikkönen (Ferrari) : 1'16.214

11. Hülkenberg (Force India) : 1'16.300

12. Magnussen (McLaren) : 1'16.310

13. Pérez (Force India) : 1'16.472

14. Grosjean (Lotus) : 1'16.687

15. Kvyat (Toro Rosso) : 1'16.713

16. Sutil (Sauber) : 1'17.314

17. Maldonado (Lotus) : 1'18.328

18. Chilton (Marussia) : 1'18.348

19. Bianchi (Marussia) : 1'18.359

20. Kobayashi (Caterham) : 1'19.278

21. Ericsson (Caterham) : 1'19.820

22. Gutiérrez (Sauber) : Pas de temps