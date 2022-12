F1 - GP d'Abu Dhabi 2013 : Grosjean a pourtant tenté Stéphane RENAUX | Écrit pour

Le 03/11/13 à 19:48

Romain Grosjean n'a pas réussi à accrocher un quatrième podium consécutif ce dimanche, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Au volant de sa Lotus, le pilote français, positionné au 6e rang, s'est retrouvé quatrième au premier virage et n'a plus quitté cette place à la fin de la course.