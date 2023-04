F1 - GP d'Espagne 2015 : Grosjean sauve son week-end

7e en Chine, 7e à Bahrein et 8e ce dimanche en Espagne : Romain Grosjean ne quitte décidément plus le top 10. Le week-end n'avait pourtant pas débuté sous les meilleurs auspices et selon ses propres aveux la course fut tout aussi difficile.

Romain Grosjean avait d'abord manqué la première séance, contraint de céder sa place au pilote réserviste Jolyon Palmer. Le pilote Lotus avait ensuite dû se contenter du 12e chrono des FP2 avec 14 tours couverts et cette image assez surprenante d'un capot moteur explosé au bout de la longue ligne droite : un incident qui aura des répercussions sur la séance suivante. Le team prendra du retard dans son travail. Le Français ne se classera ‘que' 15e des FP3. 11e sur la grille, il n'avait jusque-là raté aucune Q3...



Grosjean a dû jouer des coudes

Ce dimanche, Romain Grosjean fera une bonne entame de course avant de connaitre de nouveau quelques frayeurs. Alors qu'il venait de gagner deux places, le tricolore et son coéquipier Pastor Maldonado vont au contact : « J'ai commis une erreur lorsque j'ai doublé la Toro Rosso dans le virage 1. Mon train arrière s'est dérobé, ce qui m'a mis dans une position assez délicate. Pastor m'a ensuite fait l'extérieur dans le virage 3 et on s'est touchés... J'étais un peu inquiet pour mon aileron avant mais finalement rien n'était à déplorer de mon côté. Cet incident a peut-être créé quelques dommages sur sa voiture. »



Une arrivée aux box en glisse

Le Français a ensuite disputé le reste de la course sans le 4e rapport... jusqu'à ce pit-stop raté.

« Sur le moment, je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Je me suis senti partir. Je revois encore la tête des mécanos et les yeux de celui qui était au diable devant. Je me suis dit : ça ne va pas bien se passer. J'en rigole parce que je sais maintenant que tout le monde va bien. Je me suis tout de même renseigné avant. Je vais juste devoir payer une tournée générale. »



Mais au fil des tours, Romain Grosjean parviendra à remonter au classement pour terminer à une jolie 8e place. C'est d'ailleurs à cette position qu'il pointe au championnat avec 16 points.