F1 – GP d'Allemagne : Hamilton en pole, Vettel dernier

Lewis Hamilton a été le plus rapide lors des qualifications du Grand Prix d'Allemagne devant Max Verstappen. En revanche, Ferrari fait grise mine avec la dernière place de Vettel.

Sans surprise, Lewis Hamilton s'est adjugé la pole position du Grand Prix d'Allemagne (départ à 15h10 dimanche), sur le circuit d'Hockenheim, devant Max Verstappen, Valtteri Bottas et Pierre Gasly.

La 87e pole d'Hamilton

Lewis Hamilton n'a jamais tremblé lors de ces qualifications pour s'offrir la 87e pole de sa carrière avec un chrono en 1.11.767. Le pilote Mercedes devance de trois dixièmes la Red Bull de Max Verstappen.

Un Max Verstappen qui, comme à Silverstone il y a quinze jours, s'est plaint de son moteur Honda. Le problème venait du temps de réponse du turbo et après un reset de sa monoplace lors de la Q2, tout rentrait dans l'ordre pour le Néerlandais.



Les malheurs de la Scuderia continuent

Mais cette séance qualificative a surtout été marquée par les déboires de Ferrari. Sebastian Vettel n'a pas pu réaliser le moindre tour complet lors de la Q1, victime d'un problème de turbo.

Le pilote allemand, qui évolue sur ses terres, ne pouvait masquer son désarroi : "Quelque chose s'est brisé sur le turbo, je ne sais pas exactement quoi. C'est un sentiment très amer. La voiture était très performante. On rate une belle occasion. On ne saura jamais si nous avions les moyens de signer la pole mais on avait effectué des changements et le feeling était encore meilleur. C'est la vie".

C'est ensuite Charles Leclerc qui a été victime d'un problème lors de la Q3. Pour le pilote monégasque, il n' s'agit pas du même souci mécanique rencontré par Vettel : "Pour ma part, c'est un problème du système d'alimentation en carburant".



LES RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS DU GRAND PRIX D'ALLEMAGNE