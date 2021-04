F1 - GP de Belgique 2014 : Ricciardo triomphe, Rosberg hué

Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) a remporté ce dimanche à Spa-Francorchamps le Grand Prix de Belgique. Le pilote australien termine devant l'Allemand Nico Rosberg (Mercedes), toujours leader mais sous le feu des critiques après avoir accroché Lewis Hamilton en début de course, et le Finlandais Valtteri Bottas (Williams-Mercedes).

L'incident entre Rosberg et Hamilton

On connaissait les relations tendues entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton dans le clan Mercedes. On en a encore eu la démonstration lors du Grand Prix de Belgique. Sur le circuit de Spa, le poleman allemand, auteur d’un mauvais départ, a tenté de dépasser son coéquipier au 2ème tour.



Une tentative qui aura été fatale pour le pilote britannique, contraint d’abandonner lors des derniers tours. En effet, si Rosberg a perdu son aileron au contact, Hamilton a été victime d’une crevaison sur son pneu arrière gauche. Un incident qui a valu à l'Allemand d'être copieusement sifflé lors de la remise des prix du podium.

Ricciardo opportuniste

Une conséquence évitable pour Mercedes, leader indiscutable du championnat du monde des constructeurs, qui voit revenir à grandes enjambées Daniel Ricciardo. 5ème avant le départ de la course, le coéquipier de Sebastian Vettel, qui a fini à une honorable 5ème place, a fait preuve d’opportunisme pour signer sa troisième victoire de la saison, la deuxième consécutive après celle acquise en Hongrie avant la pause estivale.



Des performances qui lui permettent de consolider sa 3ème place au classement des pilotes et d’apparaître comme le seul rival du clan Mercedes. Mieux, l’Australien parvient sans complexe à dominer son partenaire chez Red Bull, le quadruple champion du monde en titre. Plus que prometteur !



Du côté des Français, la semaine a été bien compliquée à gérer pour Jean-Éric Vergne. Celui qui ne fera plus partie de l’écurie Toro Rosso en 2015, n’a pas réussi à rentrer dans les points, terminant à la 12ème place. Les deux autres tricolores, Romain Grosjean (Lotus) et Jules Bianchi (Marussia Ferrari), ont abandonné.



Le prochain Grand Prix se déroulera sur le circuit de Monza en Italie, le dimanche 9 septembre prochain.



Résultats du Grand Prix de Belgique 2014 :



1. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1h24'36''

2. Nico Rosberg (Mercedes) + 3.3 s

3. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) + 28.0 s

4. Kimi Räikkönen (Ferrari) + 36.8 s

5. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) + 52.1 s

6. Jenson Button (McLaren-Mercedes) + 54.5 s

7. Fernando Alonso (Ferrari) + 1'01

8. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) + 1'04

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault) + 1'05

10. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) + 1'06

11. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) + 1'11

12. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) + 1'14 (20 s pénalité)

13. Felipe Massa (Williams-Mercedes) + 1'15

14. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) + 1'22

15. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) + 1'30

16. Max Chilton (Marussia-Ferrari) + 1 tour

17. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) + 1 tour

Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) Abandon 39è tour

Lewis Hamilton (Mercedes) Abandon 38è tour

Romain Grosjean (Lotus-Renault) Abandon 33 tour

Pastor Maldonado (Lotus-Renault) Abandon 1 tour

André Lotterer (Caterham-Renault) Abandon 1 tour

Classement pilotes 2014 :

1. Nico Rosberg (Mercedes) 220 points

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 191 points

3. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 156 points

4. Fernando Alonso (Ferrari) 119 points

5. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 110 points

6. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 98 points

7. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 69 points

8. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 66 points

9. Kevin Magnussen (Force India-Mercedes) 45 points

10. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 40 points

11. Kimi Räikkönen (Ferrari) 39 points

12. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 31 points

13. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 11 points

14. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 8 points

15. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault) 7 points

16. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 2 points

17. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 0 point

18. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 0 point

19. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 0 point

20. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 0 point

21. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 0 point

22. Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) 0 point

23. André Lotterer (Caterham-Renault) 0 point

Classement constructeurs 2014 :

1. Mercedes 411 points

2. Red Bull-Renault 254 points

3. Ferrari 158 points

4. Williams-Mercedes 150 points

5. McLaren-Mercedes 111 points

6. Force India-Mercedes 100 points

7. Toro Rosso-Renault 18 points

8. Lotus-Renault 8 points

9. Marussia-Ferrari 2 points

10. Sauber-Ferrari 0 point

11. Caterham-Renault 0 point