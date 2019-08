F1 – GP de Hongrie : Hamilton plus fort que Verstappen

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Hongrie en dépassant Max Verstappen lors des derniers tours.

Après un Grand Prix d'Allemagne complètement fou, le Grand Prix de Hongrie s'est résumé à un duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Un départ chaotique pour Bottas

Auteur de la pole position, Max Verstappen a pris le meilleur envol devant les deux Mercedes. Hamilton et Bottas se sont d'ailleurs touchés puis le Finlandais a également eu un contact avec la Ferrari de Charles Leclerc. Avec un aileron endommagé, Bottas a été contraint de repasser par les stands ce qui a ruiné ses chances de podium.



Max Verstappen effectuait son premier arrêt au 26e tour tandis que Lewis Hamilton restait en piste et devenait leader de la course. Le Britannique observait son premier arrêt lors du 32e tour et ressortait derrière le Néerlandais avec un peu plus de 4 secondes de retard.

La bonne stratégie de Mercedes pour battre Verstappen

Au 38e tour, Hamilton avait comblé son retard mais ratait son dépassement en partant au large. Mercedes décidait alors de changer de stratégie en passant de un à deux arrêts.

Un deuxième arrêt observé par le pilote britannique au 49e tour, qui chaussait les pneus medium. Hamilton accusait alors 21 secondes de retard mais pouvait attaquer tandis que Max Verstappen devait ménager sa monture.

Et à force d'enchaîner les tours qualifs, Hamilton rattrapait Verstappen et le dépassait facilement au 67e des 70 tours du Grand Prix de Hongrie.



Fort de cette victoire, sa huitième de la saison, Hamilton conforte son avance en tête du championnat avec 250 points, devant Bottas (188 points), Verstappen (181 points) et Vettel (156 points).

Prochain rendez-vous pour les pilotes, le Grand Prix de Belgique, à Spa-Francorchamps, le 1er septembre, qui sera diffusé en direct sur TF1.

CLASSEMENT DU GRAND PRIX DE HONGRIE DE F1

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Carlos Sainz (McLaren)

6. Pierre Gasly (Red Bull)

7. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

8. Valtteri Bottas (Mercedes)

9. Lando Norris (McLaren)

10. Alexander Albon (Toro Rosso)

11. Sergio Pérez (Racing Point)

12. Nico Hülkenberg (Renault)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Daniel Ricciardo (Renault)

15. Daniil Kvyat (Toro Rosso)

16. George Russel (Williams)

17. Lance Stroll (Williams)

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

19. Robert Kubica (Williams)

Abd. Romain Grosjean (Haas)