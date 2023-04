F1 - GP de Monaco : la grille de départ

La 1e ligne de cette 71e édition du grand prix de Monaco sera 100 % Mercedes. Sans surprise, Nico Rosberg s'est adjugé, hier en qualifications, la pole position devant son coéquipier Lewis Hamilton. Premier français, Jean-Eric Vergne s'élancera lui du 10e rang.

Les pilotes Mercedes seront aux avant-postes sur la grille de départ du grand prix de Monaco.



Hiérarchie conservée

Les essais qualificatifs, qui se sont tenus hier sur le circuit de Monaco, ont été marqués par une légère averse, venue s'inviter en tout début de séance. Mais la piste a rapidement séché et Nico Rosberg s'est de nouveau retrouvé en tête du classement, avec un chrono de 1.13.876. Mercedes réalise un doublé puisque Lewis Hamilton pointe en 2e position à tout juste 91 millièmes de son propre coéquipier. Les Red Bull de Sebastian Vettel et Mark Webber se partageront la 2e ligne. Suivent ensuite, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Sergio Perez et Adrian Sutil.



Rosberg, l'homme fort

Nico Rosberg est véritablement l'homme fort du week-end, ne serait-ce parce qu'il part en pole position sur ce tracé où il est très difficile de doubler. Un tracé qu'il connaît sur le bout des doigts car il vit en principauté. Déjà poleman à Bahrein et à Barcelone, le pilote Allemand a dominé tous les essais libres sans exception ce week-end. Autant dire, toutes les conditions semblent réunies pour le fils de Keke Rosberg, qui s'était d'ailleurs imposé trente plus tôt ce même circuit.



Vergne sourit

Le Français s'est hissé pour la première fois en Q3, grâce à un très bon chrono en tout début de Q2, lorsque la piste était encore humide. Le pilote du team Toro Rosso partira 10e. Son compatriote Romain Grosjean a joué de malchance. Victime d'une sortie de piste lors des essais libres 3, sa monoplace a pu être remise en état pour les qualifications. Mais le pilote Lotus va se retrouver coincé derrière Daniele Ricciardo en Q2. Il devra se contenter du 13e temps. Charles Pic s'est qualifié en 18e position, trois places derrière son coéquipier Giedo Van Der Garde. Jules Bianchi a dû mettre un terme à ses qualifications, suite à un début d'incendie à la sortie des stands. Le pilote Marussia, qui n'a donc pas couvert de tours hier, s'élancera de la dernière ligne, aux côtés de Felipe Massa. Ce dernier n'a pas pris part aux qualifications ; sa voiture ayant été accidentée le matin même dans le virage Sainte Dévote.



Le départ du grand prix de Monaco sera donné ce dimanche à 14h.



Grille de départ du GP Monaco 2013

1 Nico Rosberg (Mercedes)

2 Lewis Hamilton (Mercedes)

3 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

4 Mark Webber (Red Bull Racing)

5 Kimi Räikkönen (Lotus-Renault)

6 Fernando Alonso (Ferrari)

7 Sergio Perez (McLaren-Mercedes)

8 Adrian Sutil (Force India-Mercedes)

9 Jenson Button (McLaren Mercedes)

10 Jean-Eric Vergne (Toro Rosso Ferrari)

11 Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari)

12 Daniele Ricciardo (Toro Rosso Ferrari)

13 Romain Grosjean (Lotus-Renault)

14 Valtteri Bottas (Williams-Renault)

15 Guido Van Der Garde (Caterham-Renault)

16 Pastor Maldonado (Williams-Renault)

17 Paul Di Resta (Force India- Mercedes)

18 Charles Pic (Caterham-Renault)

19 Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari)

20 Max Chilton ((Marussia Cosworth)

21 Jules Bianchi (Marussia Cosworth)

22 Felipe Massa (Ferrari)