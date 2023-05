F1 - GP Etats-Unis 2015 : Rosberg en pole après des qualifications écourtées

Décalées à ce dimanche, les qualifications de la course d’Austin se sont déroulées malgré une pluie soutenue. Après l'annulation de la troisième séance Q3, Nico Rosberg (Mercedes) prend la pole acquise avec le meilleur temps des Q2.

Malgré une pluie encore très soutenue, les qualifications originellement disputées samedi ont bien eu lieu ce dimanche matin à 9h à Austin, mais partiellement...²





Q1 : Sainz dans le mur, Vettel se fait peur

Dans un environnement sombre, les pilotes ont pris le volant dans la première séance Q1, avant un premier incident, l’accident de Carlos Sainz. Pas de soucis pour l’Espagnol qui s’annonce désolé auprès de la Scuderia Toro Rosso, ayant détruit l’avant de la monoplace après être parti en dérive en prenant un vibreur.





Suite à un drapeau rouge, les 19 autres hommes ont repris très rapidement la piste pour établir un chrono sous une pluie s’intensifiant. Les Mercedes se sont mises à l’abri, Hamilton récoltant un temps 5 dixièmes plus rapide que Rosberg, tout comme les Red Bull et Ferrari, malgré un Vettel se faisant peur. L’Allemand est parti en aquaplanning en ré-accélération, venant taper la roue arrière gauche sans conséquence apparente, mais qualifié de justesse avec le 15è temps.



Carlos Sainz, Will Stevens et Alexander Rossi (Manor), Marcus Ericsson et Felipe Nasr (Sauber) sont éliminés.





Q2 : Bottas out, la pluie redouble

Sur une piste partagée entre une pluie plus forte et des monoplaces essuyant partiellement la trajectoire, les 15 pilotes restants se sont élancés. Pas d’incident majeur mais davantage de dérapages sur les rigoles d’eau grossissantes, au point que Kvyat et Vettel parlent de conditions devenues « dangereuses », voire d'un besoin de "drapeau rouge".





Raikkonen and Hamilton are the latest drivers to go sideways in Q2 #Quali #USGP #F1 pic.twitter.com/FoNuUeSV0R dash; Formula 1 (@F1) 25 Octobre 2015

Les Mercedes ont pris un avantage significatif, avec un seul dixième d’écart entre Rosberg et Hamilton, plus d’une seconde devant les Red Bull, les Ferrari encadrant les Force India.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (end of Q2) Rosberg top amid worsening conditions #USGP #Quali pic.twitter.com/zbL3o1FoBz dash; Formula 1 (@F1) 25 Octobre 2015





Q3 : Retard de 15 minutes, puis annulée

La séance est décalée à 16h05, le temps qu'un engin viennent sécher partiellement le virage problématique donnant toutes les sorties de piste... Au final, après quelques minutes, la direction dde course annonce qu'il n'y aurait pas de Q3.





La pole position revient ainsi à. Les deux Red Bull de Ricciardo et Kvyat suivent devant les Force India de Pérez et Hülkenberg profitant de la pénalité de Vettel (changement moteur) déclassé en 15è position sur la grille, Räikkönen passant 18ème. Massa sera ainsi 7ème au départ, Verstappen 8ème.

Le départ du Grand Prix des Etats-Unis sera donné à 20h heure française (14h à Austin). Si la pluie ne change encore la donne...