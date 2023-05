F1 GP du Japon : Les prochains enjeux de la saison

Si Sebastian Vettel est déjà champion du monde, il reste encore quatre Grand Prix de Formule 1 avant la fin de la saison 2011. Quatre courses pour terminer en beauté. Le point sur les derniers enjeux.

Le titre de champion du monde des pilotes est d'ores et déjà attribué à Sebastian Vettel. Il reste maintenant quatre courses aux autres pilotes et écuries pour bien finir la saison.

Qui sur le podium aux côtés de Vettel ?

Les deuxièmes et troisièmes places du championnat sont encore très ouvertes. Button, Alonso, Webber et Hamilton se tiennent en 32 points, tout est donc encore possible. Au delà du classement anecdotique, il s'agira pour ces quatre pilotes d'essayer de remporter une des dernières courses pour ne pas laisser l'ogre Vettel dévorer les dernières miettes. Un objectif particulièrement valable pour Webber, l'équipier du champion du monde doit tout faire pour remporter une course, et montrer qu'il reste un excellent pilote.

Le titre constructeur n'est pas encore attribué

Red Bull Renault n'est pas encore champion du monde. Avec 130 points d'avance sur McLaren Mercedes, le titre ne devrait pas lui échapper et probablement dès le prochain Grand Prix en Corée du Sud. Derrière Ferrari est solidement accroché à sa troisième place devant Mercedes-Benz. Il s'agira pour toutes les autres écuries d'essayer de marquer le plus de points possibles. Les droits de la Fédération internationale sont évalués en fonction du classement des constructeurs.

Quel Grand Prix en Corée ?

La Corée du Sud recevra les pilotes de Formule 1 pour la deuxième fois de son histoire. L'an dernier Fernando Alonso s'y était imposé devant Lewis Hamilton et Felipe Massa. Vettel ayant abandonné dès le premier tour. Vu la forme de Button, il faudra compter sur lui ainsi que sur le champion du monde de l'année. S'il veut battre les 13 victoires de Schumcher en une saison, Vettel doit s'imposer dans les quatre dernières courses.