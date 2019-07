F1 : Honda fournisseur exclusif de McLaren jusqu'à fin 2016

Le constructeur automobile Japonais Honda a confirmé qu'il ne fournirait de moteur qu'à l'écurie britannique McLaren lors des saisons 2015 et 2016 de Formule 1, lors d'une conférence ce mercredi 23 avril 2014.

Un bloc Honda exclusivité de McLaren

McLaren-Honda, un point c'est tout. La fourniture de moteur du fabricant nippon sera exclusive selon le directeur des opérations sportives Yasuhisa Arai, qui s'est exprimé ce mercredi 23 avril 2014 lors d'une conférence de presse. "Pour 2015, McLaren est notre seul client" a-t-il déclaré, "je ne pense pas à l'avenir, car nous devons nous concentrer sur la prochaine saison".



Si les écuries actuellement à moteur Mercedes comme Force India et Williams sont très bien loties en cette première partie de saison de la première année des moteurs V6 turbo hybrides, celles à moteur Ferrari et surtout Renault - les blocs sont nettement moins compétitifs - pouvaient lorgner sur un possible contrat avec Honda. Mais il n'en sera rien, du moins pas avant deux ans a précisé Arai.



"Bien sur nous voulons de bons résultats la saison prochaine et nous voulons voir des résultats chez d'autres écuries" a-t-il ajouté, "si des équipes veulent utiliser notre moteur ou Power Unit [ndlr : moteur thermique + partie électrique et transmission], nous pouvons le livrer après l'année 2016, mais au moment présent il n'y a aucune piste."



Si Red Bull ne voit pas d'amélioration moteur de la part de Renault, il faudra à l'équipe patienter jusqu'à début 2017 pour passer éventuellement aux blocs Honda...



Un passé prestigieux

Aujourd'hui absent de la Formule 1, Honda dispose d'un excellent palmarès dans la discipline. Si les premières participations remontent à la période 1964-1968 en tant qu'équipe avec une petite victoire (Mexique 1965), ses heures de gloire se trouvent dans les années 1980 en tant que motoriste.



Associé avec l'écurie britannique Spirit Racing en 1983, Honda fournit Williams de 1984 à 1987 et gagnera deux titres de champion du monde constructeurs en 1986-7. Puis le moteur japonais passe aux mains de McLaren en 1988, et sera portée par les pilotes Ayrton Senna, Alain Prost et Gerard Berger avec 4 nouvelles couronnes mondiales consécutives en 1988-91. En 1993, McLaren-Honda est vice-champion, mais le constructeur nippon quitte la F1.



Nous ne le retrouverons pas avant 2001, où il fournit les monoplaces de BAR, puis en tant qu'équipe à part entière en reprenant l'écurie à partir de 2006. Dans une crise économique frappant de plein fouet courant 2008, Honda quitte de nouveau la Formule 1 à la fin de la saison, malgré avoir développé entièrement la monoplace pour l'année suivante.



Cette dernière, rachetée par Ross Brawn donnant son nom à l'équipe « Brawn GP », sera championne du monde 2009 avec Jenson Button.