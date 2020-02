F1 : Kimi Räikkönen de retour chez Ferrari en 2014

C'est officiel, la Scuderia Ferrari a décroché le retour de Kimi Räikkönen. Le pilote finlandais a signé pour deux ans et remplacera le Brésilien Felipe Massa au début de la saison 2014.

Le retour !

Mardi soir,sur ses comptes Instagram et Twitter, après 8 saisons. Le Brésilien ne donnait aucune raison, et espérait un baquet dans une voiture compétitive. Ce mercredi, aux environs de 14h10, la Scuderia a officialisé son remplaçant : Kimi Räikkönen.



Quittant Lotus avec qui il réalise deux belles années suite à son aventure en WRC, le pilote Finlandais reviendra au volant des monoplaces au cheval cabré en 2014, ayant signé deux ans selon le communiqué de l'écurie.



Voici les premières déclarations de Kimi Räikkönen :



"Je suis vraiment heureux de revenir à Maranello où j'ai passé trois années fantastiques et pleine de réussites. J'ai beaucoup de souvenir de mons passage chez Ferrari, des souvenirs qui sont restés en moi ces dernières années, dont le plus marquant, avoir remporté le tire de Champion du Monde en 2007, ce qui a été inoubliable. Je suis impatient de piloter de nouveau une voiture au cheval cabré et de renouer avec de nombreuses personnes avec qui j'ai eu des liens étroits, bien sûr de travailler avec Fernando, que je considère comme un excellent pilote, et le but est de ramener à l'équipe le succès qu'elle mérite."





Ferrari-Räikkönen, un premier épisode victorieux

Débutant en Formule 1 sur Sauber en 2001, "Iceman" a rejoint McLaren pour cinq saisons, où il sera par deux fois vice-champion du monde. Confiant en son potentiel, le Finlandais quitte l'écurie anglaise pour Ferrari en 2007 et cela s'avère payant, avec un titre mondial. Or, les deux années suivantes, il termine respectivement 3è et 6è, et décide de tenter le rallye chez Citroën.



Chez Ferrari, Kimi Räikkönen aura décroché 9 de ses 20 victoires, et 26 de ses 75 podiums. En espérant que ces chiffres ne resteront pas inchangés ces deux prochaines années.



Qui pour le remplacer chez Lotus ?

Deux questions se posent quant aux deux dernières nouvelles apprises ces dernières 24 heures. La première est de savoir : où ira Felipe Massa ? la seconde est simple, qui succédera à Räikkönen chez Lotus ?



Deux options sont probables. L'une voudrait que Felipe Massa remplace Kimi Räikkönen et se joigne à Romain Grosjean chez Lotus. L'autre que Nico Hulkenberg, pressenti chez Lotus, remplace le Finlandais et soit succédé par le Brésilien.



Et l'on vous laisse avec la réaction - bien officielle - de Lotus face au départ de son pilote, toujours avec un humour bien particulier :



Donc Kimi part chez Ferrari en 2014, c'est un peu douloureux...