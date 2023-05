F1 : Kimi Räikkönen prolonge chez Ferrari pour 2016

Les rumeurs voulait l’arrivée de Valtteri Bottas en 2016, finalement l’autre Finlandais, Kimi Räikkönen, conserve sa place de titulaire au sein de la Scuderia Ferrari pour la prochaine saison de Formule 1.

En juillet, les rumeurs de transferts étaient légion, la plus coriace voulant que l’actuel pilote Williams en vogue, le Finlandais Valtteri Bottas, aille prendre une place chez Ferrari, remplacé alors par Carlos Sainz Jr en provenance de Sauber, tandis que le sort de Räikkönen était flou.



Räikkönen, chambré par Lotus en 2014 :



Iceman rempile

Mais la Scuderia, qui a pour habitude de confirmer ses pilotes plus tard dans la saison, a coupé court en annonçant la prolongation du contrat de Kimi Räikkönen – précisément un accord technique et sportif - à 48 heures des premiers essais du Grand Prix de Belgique se déroulant à Spa-Francorchamps vendredi 21 août.



Valtteri Bottas devra attendre au moins une saison supplémentaire pour escompter un volant à Maranello, et il est invraisemblable qu’une autre opportunité au sein d’une autre écurie se présente au Scandinave, sachant que Mercedes gardera son duo Hamilton/Rosberg et que Williams (151 pts) est actuelle 3ème derrière Mercedes (383 pts) et Ferrari (236 pts).



Kimi Räikkönen, 35 ans, possède aujourd’hui l’un des plus beaux palmarès du plateau de la F1, avec un titre de champion du Monde (2007), ainsi que 20 victoires et 78 podiums en 223 Grands Prix disputés.