F1 : L’incroyable début de saison de Romain Grosjean

Sixième en Australie pour l’ouverture et cinquième à Bahreïn : Romain Grosjean ne pouvait rêver meilleur début de saison au sein de l’écurie Haas Racing. Personne ne l'aurait prédit, et c'est la belle surprise de cette année 2016.





Face aux incertitudes du rachat de Lotus par Renault, Romain Grosjean a tenté le pari américain. Haas Racing, qui a retardé son entrée en Formule 1 d’une saison, représentait un risque pour le pilote français. Sauf qu’après deux courses, les détracteurs peuvent se taire. Car la VF-16, motorisée par Ferrari, est bien née et c’est un Romain Grosjean en confiance qui réalise un début de saison idéal. Pourtant, Dieu sait qu’il y a peu de place pour les nouveaux entrants en F1 qui, pénalisés par le manque d’expérience (les fameuses données récoltées à chaque tour), se font généralement bouffer par les autres. Mais Haas, loin d’être un étranger dans le monde du sport automobile, défie tous les pronostics et se serait sans doute contenté d'un seul top 10 dans l'année. L'écurie en est déjà à deux en autant de GP...



Landed in Paris and no it#39;s not a dream, we are really 5th in the @f1 championship ! #R8G #AMAZING @HaasF1Team pic.twitter.com/8Gk3yvrLjU