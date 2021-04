F1 - Monaco 2015: Vettel se montre avant les qualifications

Sebastian Vettel s'est montré le plus rapide, ce samedi matin, pour la dernière séance d'essais libres du Grand-Prix de Monaco. Le pilote Ferrari devance les Mercedes de Nico Rosberg et de Lewis Hamilton, longtemps installé au sommet de la hiérarchie durant cette séance.

Lewis Hamilton était parti pour décrocher le meilleur chrono comme lors des deux précédentes séances mais le Britannique, piégé par le trafic, n'a pas été en mesure d'améliorer son tour en 1'16''705... à la différence de Sebastian Vettel et de Nico Rosberg.



Vettel vole la vedette aux Mercedes

Les Allemands se sont distingués dans les tous derniers instants. Avantage au quadruple Champion du Monde avec un temps en 1'16''143, soit deux dixièmes de mieux que son compatriote sur Mercedes. L'actuel leader au classement pilote devra finalement se contenter de la 3e place devant Daniel Ricciardo et Carlos Sainz Jr.



Kimi Raikkonen est crédité de la 6e place malgré cette erreur dans la montée de Ste Dévote : une touchette à l'arrière gauche qui a d'ailleurs provoqué un bref drapeau rouge aux alentours de la 28e minute. Daniil Kvyat se classe 7e devant Jenson Button et Max Verstappen, parti à la faute, lui aussi mais à hauteur d'Anthony Noghes. Le Français Romain Grosjean complète le top 10 au volant de sa Lotus.



Les qualifications du Grand-Prix de Monaco se tiendront dès 14h.