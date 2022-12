F1 : le premier pilote russe de l'histoire de la formule 1 chez Renault

Le jeune pilote russe, Vitaly Petrov sera bien le second pilote de l'équipe Renault F1, cette saison. Ce serait le premier pilote Russe de l'histoire à débuter en Grand Prix de formule 1 !

Un première dans l'histoire de la F1

L'annonce de son recrutement est imminente et devrait être communiquée officiellement au cours des prochaines heures. Petrov, Vice champion de la série GP2 en 2009 devient ainsi le premier pilote Russe de l'histoire à débuter en Grand Prix !



Une équipe complète

Avec son arrivée, l'équipe Française Renault prend un sérieux accent de l'Est, le Team dorénavant dirigé par Eric Boullier, comptant déjà dans ses rangs, le polonais Robert Kubica.



Un bonus qui ne se refuse pas

Selon nos sources, Petrov ne débarque pas les mains vides. En effet, bien soutenu, il apporte 15 Millions d'euros au nouveau copropriétaire de l'écurie Française, le Group Genii Capital de Gérard Lopez.

Selon des membres du Team, c'est le Chinois (mais né en Hollande) Ho Pin Tung qui devrait se voir offrir le poste de pilote de réserve

Gilles Gaignault